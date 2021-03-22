Гайд по джину: яким буває, з чого роблять та як правильно пити

І чому його продавали спочатку в аптеках

Джин – один із найпопулярніших напоїв у світі, він є основою багатьох коктейлів, а деякі його вживають "чистим". Але більшість не в курсі, звідки він бере свої корені і як взагалі його пити. Ми вирішили розповісти найважливіше:яким буває джин, чому він "прийшов" не з Англії і які ягоди – родзинка напою. Гарантуємо: наступного разу на барі ви будете розповідати бармену цікаві факти про джин, а не він вам.

Хто креатор джину

Винахідником джину називають голландського лікаря Франциска Сільвіуса – професора Лейденського університету. Але його ідея напою була не для вечірок, чи відпочинку, а для захисту від чуми. І знайти цей алкоголь можна було виключно в аптеках під назвою Juniperus. Бо на той час джин був панацеєю від хвороб з антисептичною дією.

Потім джин зацікавив нідерландців, як напій для задоволення, а британці підхопили тенденцію за ними під час Тридцятилітньої війни. Тому не вірте в міф, що напій "прийшов" з Англії.

Як і з чого роблять джин

Джин виготовляють на основі зернового спирту (дистильованого), який розбавляють водою, додаючи ягоди ялівцю і інші рослинні компоненти для запаху. Ягоди ялівцю настоють рік після збору з метою збільшення концентрації запаху.

Ягоди ялівцю Фото: 7ogorod.ru

Відповідно до закону, якщо в напої немає ялівцю, то його не можна називати "джином". Але виробники використовують і інші інгредієнти, щоб розбавити запах ялівцю. Наприклад, спеції, прянощі або трави. В результаті під час пиття джину ви відчуваєте сосновий аромат, який робить його унікальним.

Як вибрати джин

У якісному джині за стандартами 37,5 оборотів і не менше. Також є кілька видів напою, які залежать від специфіки виробництва і смаку. Оберіть один з огляду на ваші уподобання і перестаньте думати, що весь джин – це і є 1 вид. Так вам буде легше зорієнтуватися в супермаркеті.

Найпопулярніший – London Dry Gin .

Спойлер: названий не через місце виготовлення, а спосіб перегонки. На смак він сухий, бо цукру в ньому немає, також відсутні барвники та штучні ароматизатори. Серед популярних брендів сухого – Tanqueray і Gordon's. Ви його оціните, якщо любите сильний характер джину, місцями, навіть, занадто виражений і з відчутним присмаком. І головне – London Dry Gin називають королем джинів з високою якістю.

Tanqueray джин Фото: behance

Plymouth Gin

Плімутську джин виробляють виключно в одному містечку Англії – Плімут. Відповідно, у нього єдиний локальний виробник. На смак він з землянистими нотами і легкою солоністю, а якщо порівняти з London Dry , То в Plymouth менший акцент на ялівці. Цей вид джину використовують за основу в коктейлях, але також рекомендують спробувати пити з льодом, додавши лимон.

Jenever

Він солодший, від London Dry і його вважають традиційним напоєм бельгійців і голландців. Має зерновий запах і на вигляд бурштинового відтінку, бо його іноді витримують в дубових бочках. Міцність Jenever коливається максимум до 48%. Смакові поєднання Jenever ідеально підходять для Old Fashioned, чи іншого коктейлю, який містить солодкий вермут.

Old Tom



Цей джин солодший від лондонської сухої версії за рахунок цукру в складі, відповідно – калорійніший. Якщо порівняти з голландським Jenever, то за смаком вони схожі, але Old Tom легший – не такий сухий. Спробувавши його, ви відчуєте цитрусові ноти. І його люблять новачки, бо у нього не різкий характер.

Yellow Gin

Любителі джину знають, що цей вид – рідкість. Його родзинка серед інших в витримці – "очікує" він в бочках з-під хересу. Має бурштинове забарвлення, яка актуалізується під час витримки.

Одні з найпопулярніших на ринку джини – це Bombay Sapphire, Gordon's, який є потенційним улюбленцем королеви Єлизавети II , Tanqueray, Beefeater і Hendrick's. Зверніть увагу на ці лейби, коли будуте обирати джин на вихідні.

Як пити джин

За рахунок високого градусу джин використовують як аперитив, щоб нагуляти апетит. І п'ють його зі склянки з грубим дном, яку бажано охолодити, щоб низька температура напою трималася довше.

Щодо закусок: пийте джин із сиром, м'ясом, рибою, оливками і маринованою цибулею. Якщо любите фрукти, обирайте цитрусові і бажано оминайте солодощі.

Для тих, хто захоче вживати джин "чистим": знайте, – його не запивають і п'ють залпом. Подбайте також про температуру 4-6 °, бо напій в теплому форматі не розкриє смак.

Для тих, хто не бармен в душі: можна поєднати джин з класичним тоніком, або колою. Деякі обирають мінералку, або фреші з фруктів. Змішуйте джин з однією з перелічених рідин у співвідношенні 1: 2 і не забудьте про лід.

А якщо ви за коктейльні історії, то джин знайдете не тільки в класичному "Джин-тонік", але і в "Джин-мартіні", "Негроні", "Гімлет" та інших коктейлях. Словом, бармени частенько люблять юзати джин за основу.

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