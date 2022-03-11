Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua

Де знайти сховище

Що робити під час обстрілу

Медична допомога

Тривожна валіза

Поради безпеки

Мотивація жити
СЬОГОДНІ Life No Stress

Відео дня: 94 скрипалі зі всього світу зіграли "Вербову дощечку" на підтримку України

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 березня, 13:36
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Відео вийшло зворушливим та сильним до мурашок! Така підтримка ще більше піднімає бойовий дух та впевненість у перемозі
94 скрипали зі всього світу зіграли "Вербову дощечку", підтримавши Україну
94 скрипали зі всього світу зіграли "Вербову дощечку", підтримавши Україну / Фото: pixabay.com

Шістнадцятий день вторгнення Росії. Перші удари по Дніпру, але ми злукавимо, якщо скажемо, що не були готові до цього. У цей період для України важлива будь-яка підтримка, величезне значення має підняття бойового духу. З ініціативи лондонської скрипальки Керенці Пікок, 94 музиканти з 29 країн виконали українську народну пісню "Вербова дощечка" – і це напрочуд красиво!

У своєму Instagram скрипалька розповіла про ініціативу, у якій взяли участь музиканти з усього світу. До них приєдналися скрипкова секція Мюнхенського камерного оркестру, музиканти з Лондонського та Токійського симфонічних оркестрів, Філармонії Осло, Голлівудських студій, а також найкращі скрипалі з усього світу – Ірландії, Нідерландів. Південна Африка, Молдова, Данія, Індія.

Реклама

Я потоваришувала з деякими молодими скрипалями в Україні через Instagram і з'ясувала, що деякі з них перебувають у підвальних укриттях, але зі своїми скрипками. Тому я попросила колег зі всього світу акомпанувати їм у гармонії. І мені відправили відео від 94 скрипалів із 29 країн. Через 48 годин! Дивовижна співпраця у створенні міжнародного хору скрипалів на підтримку України. Українському скрипалеві Іллі Бондаренко довелося знімати відео між вибухами, бо він не міг чути своєї гри.

– пише Керенца Пікок.

Вона зазначила, що це вперше скрипалі з такої кількості країн збираються разом та створюють такі колаборації з різними стилями гри на скрипці.

Реклама

Також дивіться: нова обкладинка португальського Vogue, присвячена Україні.

Водночас помилуйтеся цією вершиною цинізму: ECCO продовжать дбати про росіян, але дуже жалкують про події в Україні.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
1 /2
#дякуюЗСУ
Наші янголи-охоронці

Старший лейтенант Максим Білоконь, танкіст-командир з міста Ромни (Сумська обл.). Під час оборони Чернігова, відбиваючи атаку ворога, знищив диверсійно-розвідувальну групу та два танки противника. За особисту мужність і героїзм йому присвоєно звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Водій вантажівки Десмонд Візлі, дізнавшись про те, що відбувається в Україні, під'їхав до посольства РФ у Дубліні та заднім ходом протаранив ворота. Потім дістав фото з моторошними кадрами війни і став показувати перехожим. Поліцейським пояснив: “Я не міг не діяти, побачивши, що відбувається”. Дякуємо, козаче, що не мовчиш!
Слава Україні!
Втрата
Порада на сьогодні
Як пережити смерть близького
Читати
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Фото дня
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Онлайн-консультація лікаря
45 експертів
Контакти
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Онлайн-карта
Продуктові магазини
Відвідати
Варто знати
Як поводитися на блокпостах
Поради міністра
Читати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти