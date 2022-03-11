Дивіться: нова обкладинка португальського Vogue, присвячена Україні

На боці України не лише найвпливовіші лідери світу, а й мода. Нещодавно Pantone присвятив два відтінки Україні, також ми показували, як виглядають голі вітрини російських ТРЦ без люксових брендів. Березневий випуск португальського Vogue також наповнений любов'ю та співпереживанням до України.
Темою березневого номера Vogue Portugal стала найбільш обговорювана країна у світі – Україна. Редакція не заплющила очі на події, які сьогодні змушують відчувати біль кожну адекватну людину.
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Планета об'єднується на знак солідарності з Україною, і ця обкладинка Vogue пофарбована у жовтий та синій кольори українського прапора на шану всім тим, хто бореться за свою країну та її свободу, а також тим воїнам, які приїхали здалеку, щоб підтримати Україну.
Фото знаменитого фотографа LUFRÉ демонструє фізичну втому, але внутрішню силу всіх мешканців України. Світ має повстати проти агресора, адже страждає не лише Україна, а й усі вільні та суверенні держави, "в гості" до яких також може прийти непроханий гість.
Vogue Portugal March 2022 тепер доступний на vogue.pt/shop та з'явиться у газетних кіосках у суботу, 12 березня.
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Нагадаємо, Victoria's Secret призупиняють роботу в Росії. Повертаються часи панталон та саморобних бюстгальтерів