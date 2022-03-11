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Дивіться: нова обкладинка португальського Vogue, присвячена Україні

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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11 березня, 11:04
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На фото ми бачимо кілька моделей, одягнених у жовте вбрання та позуючих на синьому тлі, які демонструю втому, але стійкість
Нова обкладинка португальського Vogue, присвячена Україні
Нова обкладинка португальського Vogue, присвячена Україні / Фото: Vogue

На боці України не лише найвпливовіші лідери світу, а й мода. Нещодавно Pantone присвятив два відтінки Україні, також ми показували, як виглядають голі вітрини російських ТРЦ без люксових брендів. Березневий випуск португальського Vogue також наповнений любов'ю та співпереживанням до України.

Темою березневого номера Vogue Portugal стала найбільш обговорювана країна у світі – Україна. Редакція не заплющила очі на події, які сьогодні змушують відчувати біль кожну адекватну людину.

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Фотографія, присвячена подіям в Україні, яка прикрасила обкладинку Vogue Portugal
Фотографія, присвячена подіям в Україні, яка прикрасила обкладинку Vogue Portugal / Фото: Vogue

Планета об'єднується на знак солідарності з Україною, і ця обкладинка Vogue пофарбована у жовтий та синій кольори українського прапора на шану всім тим, хто бореться за свою країну та її свободу, а також тим воїнам, які приїхали здалеку, щоб підтримати Україну.

Фото знаменитого фотографа LUFRÉ демонструє фізичну втому, але внутрішню силу всіх мешканців України. Світ має повстати проти агресора, адже страждає не лише Україна, а й усі вільні та суверенні держави, "в гості" до яких також може прийти непроханий гість.

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Vogue Portugal March 2022 тепер доступний на vogue.pt/shop та з'явиться у газетних кіосках у суботу, 12 березня.

Геноцид українського народу, про який має говорити весь світ
Геноцид українського народу, про який має говорити весь світ / Фото: Vogue

Також дивіться іронічні картинки про нове життя "великої Росії", яка ще трохи – і переплюне КНДР.

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Нагадаємо, Victoria's Secret призупиняють роботу в Росії. Повертаються часи панталон та саморобних бюстгальтерів

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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Старший лейтенант Максим Білоконь, танкіст-командир з міста Ромни (Сумська обл.). Під час оборони Чернігова, відбиваючи атаку ворога, знищив диверсійно-розвідувальну групу та два танки противника. За особисту мужність і героїзм йому присвоєно звання Герой України. Посмертно.

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Водій вантажівки Десмонд Візлі, дізнавшись про те, що відбувається в Україні, під'їхав до посольства РФ у Дубліні та заднім ходом протаранив ворота. Потім дістав фото з моторошними кадрами війни і став показувати перехожим. Поліцейським пояснив: “Я не міг не діяти, побачивши, що відбувається”. Дякуємо, козаче, що не мовчиш!
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