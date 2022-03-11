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Видео дня: 94 скрипача со всего мира сыграли "Вербовую дощечку" в поддержку Украины

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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11 марта, 13:36
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Видео получилось трогательным и сильным до мурашек! Такая поддержка еще больше поднимает боевой дух и уверенность в победе
94 скрипача со всего мира сыграли "Вербовую дощечку", поддержав Украину
94 скрипача со всего мира сыграли "Вербовую дощечку", поддержав Украину / Фото: pixabay.com

Шестнадцатый день вторжения России. Первые удары по Днепру, но мы соврем, если скажем, что не были к этому готовы. В этот период для Украины важна любая поддержка, огромное значение имеет и поднятие боевого духа. По инициативе лондонской скрипачки Керенцы Пикок, 94 музыканта из 29 стран исполнили украинскую народную песню "Вербовая дощечка" – и это удивительно красиво!

В своем Instagram скрипачка рассказала об инициативе, в которой приняли участие музыканты со всего мира. К ним присоединились скрипичная секция Мюнхенского камерного оркестра, музыканты из Лондонского и Токийского симфонических оркестров, Филармонии Осло, Голливудских студий, а также лучшие скрипачи со всего мира – Ирландии, Нидерландов. Южная Африка, Молдова, Дания, Индия.

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Я подружилась с некоторыми молодыми скрипачами в Украине через Instagram и выяснила, что некоторые из них находятся в подвальных укрытиях, но со своими скрипками. Потому я попросила коллег со всего мира аккомпанировать им в гармонии. И мне отправили видео от 94 скрипачей из 29 стран. Через 48 часов!! Удивительное сотрудничество в создании международного хора скрипачей в поддержку Украины. Украинскому скрипачу Илье Бондаренко пришлось снимать видео между взрывами, потому что он не мог слышать свою игру.

– пишет Керенца Пикок.

Она отметила, что это впервые скрипачи из такого количества стран собираются вместе и создают такие коллаборации с разными стилями игры на скрипке.

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Также смотрите: новая обложка португальского Vogue, посвященная Украине.

В то же время полюбуйтесь на эту вершину цинизма: ECCO продолжат заботиться о россиянах, но очень сожалеют о событиях в Украине.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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