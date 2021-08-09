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СЬОГОДНІ Lifestyle No Stress

В яких туристичних пам’ятках Кам’янець-Подільського приховують секрети міста

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
9 серпня, 16:32
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Думали, що туризм в Кам’янець-Подільському – це лише оборонна фортеця? Ні! "Сьогодні" розкажуть, які ж насправді локації варті уваги

Нещодавно ви дізналися про містичні озера на полонині Драгобрат та гору Терношора в Карпатах, яка є чудодійною.Прийшов час познайомитися з місцями в Кам’янець-Подільському, які має відвідати кожен.

До Тріумфальної арки йдуть, щоб загадати бажання

Щодня тисячі людей проходять через Тріумфальну арку, але не всі знають, що хрест на стіні виконує бажання. Достатньо лише покласти на нього руку та подумати про заповітні мрії.

/ Фото: скриншот

Ми кладемо руку, закриваємо очі, думаємо про свої заповітні мрії, на декілька секунд слухаємо тишу, а потім все збувається, – додала жителька міста.

/ Фото: скриншот

До Замкового мосту йдуть, щоб розбагатіти

Якщо не хочете чекати, доки арка виконає ваше бажання, а гроші треба вже зараз – вирушайте на пошуки скарбу до Замкового мосту. Кажуть, що під ним у річці Смотрич 300 років тому затонула карета із золотом.

/ Фото: скриншот

Житель Кам'янця-Подільського та екскурсовод Вадим Стецюк зауважив, що періодично люди в річці намагаються карету знайти. Використовують різні підходи: дехто пірнає з аквалангом, інші – намагаються вигребти скарби з намулом, але всі спроби безуспішні.

Ще один варіант розбагатіти – вкрасти річ у місцевого ката

За Кам'янецькою традицією аби розбагатіти чи привернути до себе клієнтів, треба було поцупити щось в тутешнього ката. Його головне робоче місце ще 150 тому знаходилося на центральній площі біля ратуші. Сьогодні його знаряддя можна побачити в фортечній катівні. Звісно, красти заборонено, але побачити на власні очі арсенал варто.

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/ Фото: скриншот

Попри багатство, кати жили нещасливо: часто вони не могли вийти заміж, тож похилі роки життя проходили на самоті. І не всім під силу було це пережити, тож деякі спивались, або йшли в монастир.

Вмикайте сюжет та відчуйте атмосферу містичних місць на максимум!

Нещодавно ми розповіли, чому українці люблять відпочивати в Яремче.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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