Розчулять кожного: ЗСУ та тероборона рятують тварин під обстрілами – 10 фото

Наші хлопці з великим серцем – врятують не лише людей, а й тваринок

ЗСУ та тероборона рятують тварин під обстрілами - 10 фото / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні місяць, як триває війна в Україні, яку розпочала Росія 24 лютого. За воєнний період фотографами зроблено тисячі фото, на яких українські міста не впізнати після бомбардування та обстрілів. "Сьогодні" покажуть 10 світлин хлопців з ЗСУ та тероборони, які в екстремальних ситуаціях не забули про домашніх улюбленців та диких тваринок. Світлини дивитися без сліз та слів подяки захисникам неможливо!

Наші хлопці з великим серцем – врятують не лише людей, а й тваринок / Фото: Telegram: Ukraine NOW [photo]

Реклама

Наші хлопці з великим серцем – врятують не лише людей, а й тваринок / Фото: Telegram: Ukraine NOW [photo]

Наші хлопці з великим серцем – врятують не лише людей, а й тваринок / Фото: Telegram: Ukraine NOW [photo]

Наші хлопці з великим серцем – врятують не лише людей, а й тваринок / Фото: Telegram: Ukraine NOW [photo]

Реклама

Наші хлопці з великим серцем – врятують не лише людей, а й тваринок / Фото: Telegram: Ukraine NOW [photo]

Наші хлопці з великим серцем – врятують не лише людей, а й тваринок / Фото: Telegram: Ukraine NOW [photo]

Наші хлопці з великим серцем – врятують не лише людей, а й тваринок / Фото: Telegram: Ukraine NOW [photo]

Реклама

Наші хлопці з великим серцем – врятують не лише людей, а й тваринок / Фото: Telegram: Ukraine NOW [photo]

Наші хлопці з великим серцем – врятують не лише людей, а й тваринок / Фото: Telegram: Ukraine NOW [photo]

Наші хлопці з великим серцем – врятують не лише людей, а й тваринок / Фото: Telegram: Ukraine NOW [photo]

Дивіться також:

До сліз: 15 фото дітей, які втомилися від війни та хочуть миру

З Росії продовжують масово йти бренди: епічні фото голих вітрин