З Росії продовжують масово йти бренди: епічні фото голих вітрин

Росія не очікувала, що вторгнення в Україну призведе до таких наслідків. Країна, якщо її можна так назвати, знаходиться на економічному дні. Мабуть тому, цитуючи нашого президента, що "сама дно". З неї пішли всі відомі марки, які тільки могли це зробити.
Великі світові бренди та цілі конгломерати, включаючи LVMH та Procter&Gamble, втекли з Росії по-англійськи, як широко відомий "легітимний" Янукович свого часу з України. Магазини та корнери від Prada та Tiffany&Co до H&M та Zara в російських містах закривають свої двері, рейли пустіють, вітрини стають сумними.
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Росіяни кажуть, що прості мирні люди не повинні страждати від війни, яку не починали, мовляв, ми за мир і т.д. Але, якщо їх втішить, нам взагалі начхати на їхні ЦУМи і Макдоналдси, — жодна їхня дрібна втрата не зрівняється з тими стражданнями, які пережив кожен українець за останні чотирнадцять днів. Проте, якщо ці фото є, значить, вони комусь потрібні.
Для The Blueprint фотограф Гліб Леонов прогулявся ретейл-центром Москви і сфотографував, як виглядає дефіцит люксу і мас-маркету. І знаєте, що? Це кам'яний вік, сказав би Дарвін.
Нагадаємо, що Pantone присвятив два відтінки Україні. Здогадайтеся які.
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