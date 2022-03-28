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Що чекає емігрантів у Хорватії – щира історія українки, яка переїхала з сином

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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28 березня, 14:37
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Плюсів більше, але є одне небезпечне "але" дорогою до місця призначення
Що чекає емігрантів у Хорватії - щира історія українки, яка переїхала з сином
Що чекає емігрантів у Хорватії - щира історія українки, яка переїхала з сином / Фото: Колаж: Сьогодні

Не лише Польща, а й Хорватія є популярною країною для еміграціїпід час війни в Україні. SMM-консультантка Анна Тільняк з Ворзеля (Київщина) переїхала з сином та свекрухою до столиці Хорватії – міста Загреб. Дівчина розповіла про досвід біженства та з чим мусила зіткнутися. Історію "подорожі" опублікували на Vogue.ua.

1 – на кордоні опинитеся в черзі та можете стати жертвою торгівлі людьми

Спершу Анна їхала з Ворзеля до прикордонного пункту Солотвино, де потрапила в затори та очікувала 10 годин у черзі.

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Поруч з нами прикордонний пункт Солотвино, з нашим "єврейським щастям" ми чомусь проходили його найдовше – 300 автівок, 10 годин, той день був перенасичений саме в цій точці, – зауважує Анна.

На кордоні опинитеся в черзі та можете стати жертвою торгівлі людьми
На кордоні опинитеся в черзі та можете стати жертвою торгівлі людьми / Фото: vogue.ua

Розряджали напружену атмосферу волонтери, які пригощали біженців гарячими напоями, апельсинами та печивом. Але абстрагуватися було неможливо. Бо поруч пішки йшли люди з дітьми, які бігли від війни з тривожною валізкою та домашніми улюбленцями.

Анна застерігає жінок не комунікувати з підозрілими чоловіками дорогою до місця призначення, щоб не стати жертвою торгівлі людьми.

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Дівчата розповідали про переслідування автівок жінок з дітьми. Так, такі автівки відстежували, про два випадки мені розповідали на території Угорщини. І до мене підходили сумнівні чоловіки на заправці, я швидко відходила від них і їхала, – зауважує Анна.

2 – біженцям нададуть комфортне житло

Анна у Загребі відвідала пункт біженців, який розташований на трасі серед безлічі фур біля заправки – Плитвице. Її заселили в готель у передмісті Загреба. Чистий та просторий номер з триразовим харчуванням став її тимчасовим домом.

3 – українцям доступна безоплатна медицина в Хорватії

Син Анни захворів у Загребі, тож медична допомога була невідкладною. На щастя, гуманітарна установа "Червоний Хрест" допомогла українцям.

За допомогу й комунікацію з лікарями та інституціями я безмежно вдячна волонтерам "Червоного Хреста", всі бюрократичні питання долали за хвилини. Якщо поруч немає такої людини, українець може звернутися до будь-якої лікарні у відділ швидкої допомоги й без направлення сімейного лікаря отримати будь-яку державну послугу та ліки безплатно, – зауважує Анна.

Українцям доступна безоплатна медицина в Хорватії
Українцям доступна безоплатна медицина в Хорватії / Фото: vogue.ua

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Біженцю після пред’явлення одного з документів безоплатні не лише медицина (зокрема й ліки за рецептом), а державна освіта (зокрема дитячі садочки) та проїзд у громадському транспорті.

4 – небайдужі волонтери біженцям знайдуть житло для оренди

Анна орендувала квартиру для тривалого проживання за 15 хвилин від центру Загреба. Знайти житло їй допомогла волонтерка Наталія Лумезі, яка небайдужа до ситуації в Україні.

Допомагає через друзів і знайомих шукати житло, збирає речі першої потреби. Особливо ефективно Наталія працює з дітьми з інвалідністю, бо пов’язана з профільними організаціями, має досвід і глибоке розуміння, що таке громадська робота, – зауважує Анна.

5 – біженці без проблем отримають статус тимчасового захисту

Українці в Хорватії отримують статус тимчасового захисту, щоб безоплатно жити в закладах Колективного проживання для переміщених осіб, відкривати рахунок у банку, здобувати освіту, отримувати медичну допомогу та працювати офіційно. Словом, жити нормальним життям та не почуватися чужим у країні.

Біженці без проблем отримають статус тимчасового захисту
Біженці без проблем отримають статус тимчасового захисту / Фото: vogue.ua

Реєструватися для отримання статусу "тимчасовий захист" можна не тільки в спеціальних пунктах (дізнатися про той, що актуальний наразі, можна на кордоні) а й у відділку поліції. Краще, звісно, йти відразу до центрального відділу в Загребі, що розташований на вулиці Петринська, 30. Там у кабінеті номер 3 вже почали реєструвати та видавати посвідчення (ідентифікаційну картку) іноземця, якому надано тимчасовий захист, – зауважує Анна.

До речі, в цьому кабінеті вам розкажуть, як отримати одноразову фінансову компенсацію до 2.500,00 кун (330 євро) для особи, якa проживaє сaмa, та до 3.500,00 кун (460 євро) для сім’ї.

Детальніше про еміграцію до Хорватії читайте на Vogue.ua.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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