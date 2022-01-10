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Суп зі склом для Лесі Нікітюк та інші "сюрпризи": 3 київських заклади, які захейтили в Instagram

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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10 січня, 12:26
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Інстаграмні заклади приготували "сюрпризи", після яких лячно їсти в місцях громадського харчування
3 київських заклади, які захейтили в Instagram
3 київських заклади, які захейтили в Instagram

Київ та його околиці переповнені не лише інстаграмними локаціями, а й закладами. Ідеальна "картинка" всередині кожного натякає, що місце відповідає усім вимогам та готове здивувати гостей. Але на практиці деякі заклади, де вихваляють не лише дизайн, а й кухню та концепцію, розчаровують.

Ми розповімо про три заклади, які захейтили в Instagram, бо їжа та обслуговування не виправдали очікувань. Блогерки Таня Пренткович, Ксюша Манекен та телеведуча Леся Нікітюк залишилися незадоволені. Бо хто ж зрадіє знайденому шматку скла в супі чи пластику в ризотто, а ще хамовитому обслуговуванню.

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Блогерка Таня Пренткович поскаржилася на обслуговування в піцерії Mimosa Brooklyn Pizza

Таня Пренткович має 1,2 млн підписників в Instagram. Дівчина привселюдно заявила в сторіс, що обслуговування в Mimosa Brooklyn Pizza зіпсувало загальне враження про заклад. Спершу вона оцінила піцерію, адже їжа в закладі смачна. Але втретє за місяць персонал її розчарував. Вона не змовчала та зізналася про це мільйонній аудиторії.

А все так гарно починалося! І смачно тут у вас. Але втретє за місяць ваше обслуговування псує все, – написала блогерка Таня Пренткович.

Блогерка Таня Пренткович поскаржилася на обслуговування в піцерії Mimosa Brooklyn Pizza
Блогерка Таня Пренткович поскаржилася на обслуговування в піцерії Mimosa Brooklyn Pizza / Фото: скріншот

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Телеведучій Лесі Нікітюк принесли суп зі склом у ресторані "Шампанела"

Леся Нікітюк хизується своєю фігурою в Мережі, щоб підтримувати форму в ресторані зірка замовляє здорову їжу, а не фаст-фуд. Але один з походів на ланч міг завершитися фатально для неї, бо в ресторані "Шампанела" їй принесли гарбузовий суп зі шматком скла. Дівчина пожартувала над цим випадком у сторіс в Instagram.

Думаєте, це діамант? А ні! Це шматок скла в гарбузовому супі, який я замовила в ресторанчику, – написала вона в сторіс в Instagram.

Телеведучій Лесі Нікітюк принесли суп зі склом у ресторані
Телеведучій Лесі Нікітюк принесли суп зі склом у ресторані "Шампанела" / Фото: скріншот

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Словом, прийшла у фешенебельний заклад на обід, після якого могла прокинутися в лікарняному ліжку. На щастя, зірка вчасно побачила шматок скла, який випадково потрапив у суп.

Блогерка Ксенія Манекен знайшла шматок пластмаси в ризотто у відпочинковому комплексі Shelest

Ксенія Манекен у своєму блозі в Instagram тішить аудиторію не лише естетичними фото, а й чесними відгуками з закладів харчування. Блогерка відвідала ресторан при відпочинковому комплексі Shelest неподалік Києва, але більше не збирається туди повертатися на ланч.

Вона замовила в закладі піцу "Чотири сири", де сиру було мінімум, тож страва не вразила. Але вона закрила очі на несмачну піцу, бо далі на неї чекав "сюрприз".

Блогерка Ксенія Манекен знайшла шматок пластмаси в ризотто у відпочинковому комплексі Shelest
Блогерка Ксенія Манекен знайшла шматок пластмаси в ризотто у відпочинковому комплексі Shelest / Фото: скріншот

Під час поїдання ризотто вона ледь не проковтнула великий шматок пластику, який хруснув у неї в зубах. Спершу блогерка подумала, що це скло. Про випадок Ксенія Манекен розповіла в сторіс та зауважила, що адміністрація запропонувала не оплачувати страву. Але дівчина її оплатила, бо встигла з’їсти порцію до побаченої "знахідки".

До речі, ціни в ресторані вищі середнього: прайс за порцію ризотто – 290 гривень.

Блогерка Ксенія Манекен знайшла шматок пластмаси в ризотто у відпочинковому комплексі Shelest
Блогерка Ксенія Манекен знайшла шматок пластмаси в ризотто у відпочинковому комплексі Shelest / Фото: скріншот

Нещодавно ми розповідали, як відрізняються ціни на новорічні подарунки в бутиках та звичайних магазинах.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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