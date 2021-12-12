Сотні лайків в Instagram забезпечено: 5 новорічних локацій у Києві для фото

Одну з інста-локацій хочеться з‘їсти, а не лише зробити фото. Не дивно, чому їх полюбили блогери!

5 новорічних локацій у Києві для фото

Погода в Україні не тішить, бо сніг відсутній, тож новорічного настрою щодень все меншає. Ми знайшли 5 фотозон для світлин, які нагадають вам, що свята та магія зими ще попереду. Влаштуйте фотосесію! А ще оберіть місце для святкування Різдва та Нового року.

Ідіть до Milk Bar, щоб зробити "солодке" фото

Кав’ярня Milk Bar не перестає дивувати. Цьогоріч її фасад схожий на імбирне печиво, яке хочеться з’їсти. В закладі назвали новорічну фотозону "Імбирним королівством" (про що й написали під дописом в Instagram). Хочеться одразу замовити не лише какао з маршмеллоу, а й аналогічний пряник. Зробили б тут світлину?

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Де знайти: кав’ярня Milk Bar, вул. Шота Руставелі, 16.

Біля ресторану Good Girl на вас чекає мінімалістична фотозона з гірляндами у формі зірок

Якщо ви не любите пряники, то приходьте до хелсі-ресторану Good Girl. На фасаді для любителів фотографуватися розмістили зірки, які оповиті гірляндами. Найкраща світлина вийде, якщо ви зробите її в темряві, тож приходьте вночі.

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На сторінці в Instagram зізналися, що новорічну фотозону збираються апгрейдити. Цікаво, що ж підготували для киян? Думаємо, без Санта Клауса та декількох оленів не обійдеться.

Де знайти: ресторан Good Girl, вул. Мечникова, 7.

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Якщо хочете, оригінальний фон для фото – йдіть до Kyiv Food Market

На фасад київського ринку їжі Kyiv Food Market прикріпили десятки гілок з ялинки. Але без новорічних іграшок та Діда Мороза. Погодьтеся, такий мінімалізм виглядає інстаграмно та естетично.

В темряві святковий фасад виглядає цікавішим завдяки мерехтінню гірлянд, які додають новорічного антуражу та затишної атмосфери. І як тут не зробити фото!

Де знайти: у київському ринку їжі Kyiv Food Market, вул. Московська, 8.

За новорічним вайбом Нью-Йорку прямуйте до ресторану Under Wonder

Святковий фасад ресторану Under Wonder – це вау! Затишно та водночас інстаграмно. Нагадує типовий дизайн біля будинків у Нью-Йорку. Але заклад пропонує італійські страви, тож американського фастфуду тут не шукайте.

Словом, якщо думаєте, що новорічної казки не існує, приходьте до закладу. Тут ви її відчуєте!

Де знайти: в ресторані Under Wonder, вул. Велика Васильківська, 21.

Далі – фотозона з "настроями" міста Чикаго в закладі Chicago 44

Дизайнери закладу Chicago 44 додали мінімум новорічних декорацій. І водночас привернули увагу усіх, хто проходить повз їхнього фасаду.

Вони розмістили симпатичний червоний бантик на дверях, які тепер нагадують подарункову коробку. Тож їх відвідувачі потрапляють не просто в заклад, а всередину боксу з презентами.

Де знайти: в закладі Chicago 44, вул. Антоновича, 44.

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