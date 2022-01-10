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Суп со стеклом для Леси Никитюк и другие "сюрпризы": 3 киевских заведения, которые захейтили в Instagram

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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10 января, 12:26
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Инстаграмные заведения приготовили "сюрпризы", после которых страшно есть в местах общественного питания
3 киевских заведения, которые захейтили в Instagram
3 киевских заведения, которые захейтили в Instagram

Киев и его окрестности переполнены не только инстаграмными локациями, но и заведениями. Идеальная "картинка" внутри каждого намекает, что место отвечает всем требованиям и готово удивить гостей. Но на практике некоторые заведения, где хвалят не только дизайн, но и кухню и концепцию, разочаровывают.

Мы расскажем о трех заведениях, которые захейтили в Instagram, потому что еда и обслуживание не оправдали ожиданий. Блогеры Таня Пренткович, Ксюша Манекен и телеведущая Леся Никитюк остались недовольны. Ибо кто обрадуется найденному куску стекла в супе или пластику в ризотто, а еще хамскому обслуживанию.

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Блогер Таня Пренткович пожаловалась на обслуживание в пиццерии Mimosa Brooklyn Pizza

Таня Пренткович имеет 1,2 млн подписчиков в Instagram. Девушка публично заявила в сторис, что обслуживание в Mimosa Brooklyn Pizza испортило общее впечатление о заведении. Сначала она оценила пиццерию, ведь еда у них вкусная. Но потом третий раз за месяц персонал ее разочаровал обслуживанием. Она призналась об этом миллионной аудитории.

А все так хорошо начиналось! И вкусно здесь у вас. Но третий раз за месяц ваше обслуживание портит все, – написала блогер Таня Пренткович.

Блогер Таня Пренткович пожаловалась на обслуживание в пиццерии Mimosa Brooklyn Pizza
Блогер Таня Пренткович пожаловалась на обслуживание в пиццерии Mimosa Brooklyn Pizza / Фото: скриншот

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Телеведущей Леси Никитюк принесли суп со стеклом в ресторане "Шампанела"

Леся Никитюк хвастается своей фигурой в Сети, чтобы поддерживать форму, в ресторане звезда заказывает здоровую пищу, а не фастфуд. Но один из походов на ланч мог завершиться фатально для нее, потому что в ресторане "Шампанела" ей принесли тыквенный суп с куском стекла. Девушка пошутила над этим случаем в сторис в Instagram.

Думаете, это бриллиант? А нет! Это кусок стекла в тыквенном супе, который я заказала в ресторанчике, – написала она в сторис в Instagram.

Телеведущей Леси Никитюк принесли суп со стеклом в ресторане "Шампанела"
Телеведущей Леси Никитюк принесли суп со стеклом в ресторане "Шампанела" / Фото: скриншот

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Словом, пришла в фешенебельное заведение на обед, после которого могла проснуться на больничной койке. К счастью, звезда вовремя увидела кусок стекла, который случайно попал в суп.

Блогер Ксения Манекен нашла кусок пластмассы в ризотто в релакс-комплексе Shelest

Ксения Манекен в своем блоге в Instagram радует аудиторию не только эстетичными фото, но и честными отзывами из заведений общественного питания. Блогер посетила ресторан релакс-комплекса Shelest неподалеку от Киева, но больше не собирается туда возвращаться на обед.

Она заказала в заведении пиццу "Четыре сыра", где сыра было минимум, поэтому блюдо не поразило. Но она закрыла глаза на невкусную пиццу, ведь дальше ее ждал "сюрприз".

Блогер Ксения Манекен нашла кусок пластмассы в ризотто в релакс-комплексе Shelest
Блогер Ксения Манекен нашла кусок пластмассы в ризотто в релакс-комплексе Shelest / Фото: скриншот

При поедании ризотто она чуть не проглотила большой кусок пластика, который хрустнул между зубами. Сначала блогер подумала, что это стекло. О случае Ксения Манекен рассказала в сторис и заметила, что администрация предложила не оплачивать блюдо. Но девушка его оплатила, ведь успела съесть порцию до увиденной "находки".

Кстати, цены в ресторане выше среднего: прайс за порцию ризотто – 290 гривен.

Блогер Ксения Манекен нашла кусок пластмассы в ризотто в релакс-комплексе Shelest
Блогер Ксения Манекен нашла кусок пластмассы в ризотто в релакс-комплексе Shelest / Фото: скриншот

Недавно мы рассказывали, как отличаются цены на новогодние подарки в бутиках и обычных магазинах.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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