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Страх і захоплення! Атмосферні місця Київщини, які всі хочуть відвідати

Сьогодні, 13:45

4 локації для нетипового відпочинку і оригінальних фотосесій

Популярними місцями Києва як Хрещатик, Андріївський узвіз та парк Т.Г. Шевченка вже нікого не здивуєш. Погоджуєтеся? Ми знайшли химерні локації, які оцінять любителі екстриму, а більшість з них ще й закинуті. Вам варто їх відвідати, якщо любите екстрим і нові емоції.

Лиса гора

Наймістичніша гора Києва – Лиса гора у Печерському районі. Її люблять представники молодіжних субкультур, бо вона служить для них місцем сили. Локація стала особливою через своє історичне тло. До слова, за часів Київської Русі тут проводили язичники проводили обряди. Сюди ризиковано йти ввечері, бо не раз повідомляли про скоєне вбивство на місцевості саме в цей період дня. Але це мало кого зупиняє, і вночі тут реально зустріти любителів екстриму. Та рекомендуємо для гуляння обрати все ж день, щоб насолодитися природою та ландшафтами гори.

Лиса гора
Лиса гора
Фото: The-city.kiev.ua

Лиса гора
Лиса гора
Фото: The-city.kiev.ua

Як знайти: шукайте локацію за посиланням з Google Maps.

Кладовище підйомних кранів

На цій локації ніби зупинився час і місто припинило існувати. Подивіться лише на ці десятки іржавих кранів із історією. Вони відпрацювали своє і їх викинули напризволяще. Конструкції роблять атмосферу містичною і химерною. Місце закинуто, а це один із аргументів чому воно вабить туристів і жителів столиці.

Кладовище кранів
Кладовище кранів
Фото: kiev.informator.ua

Кладовище кранів
Кладовище кранів
Фото: Explorer.kiev.

І фото тут виходять концептуальні, на Майдані Незалежності таких не зробити. Щоправда, якщо ви не екстремал, то рекомендуємо все ж залишитися в центрі столиці.

Як знайти: йдіть від станції метро "Видубичі" вздовж залізничних колій.

Київський скелет дракона

Зараз конструкція схожа на скелет дракона, а колись це був бобслейний трек. У радянські часи його побудували для спортсменів і поблизу нього була фахова школа. У 1993 році він згорів і став популярним місцем із історією та химерною атмосферою. Всі порівнюють його із скелетом дракона. Погодьтеся, що спільне все ж є. Фото тут виходять нетипові, але не всі знаходять сміливість повернутися на сюди повторно.

Київський скелет дракона
Київський скелет дракона
Фото: politeka

Як знайти: с. Вишгород, вул. Ватутіна 102.

Льодовий стадіон

Будівництво стадіону розпочалося ще в далекому 1978 році, але після розпаду СРСР його зупинили. Спортивний стадіон не функціонував ні дня: хокеїсти та любителі ковзанів, на жаль, не протестували лід на локації. А зараз сюди приходять кияни, яким набридло гуляти на людному ВДНГ (експоцентр недалеко від стадіону), бо тут можна усамітнитися та побувати у нетиповій атмосфері.

Льодовий стадіон
Льодовий стадіон
Фото: kiev.vgorode.ua

Льодовий стадіон
Льодовий стадіон
Фото: interesniy.kiev.ua

Як знайти: неподалік метро "Виставковий центр" та "Іподром", вул. просп. Академіка Глушкова, 7.

Нещодавно ми розповіли про бюджетний відпочинок на Мальдівах.

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