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ТОП-5 парков Киева для идеальных прогулок

Сегодня, 13:44

Лучшие места столицы для отдыха на свежем воздухе

Радуетесь завершению локдауна в Киеве и составляет маршруты для активного отдыха во время теплых дней, которые ждут впереди? Мы знали! И собрали в одной статье ТОП-5 парков для прогулок в хорошую погоду, которые вы оцените. Они не только для "исследования" подойдут, но и для оригинальных фотосессий.

Ботанический сад им. академика Александра Фомина

Ботанический сад имени академика Александра Фомина
Ботанический сад имени академика Александра Фомина
Фото: Wikipedia

Этот ботанический сад популярен в течение года, потому что во время каждого сезона он имеет другие настроения и "картинку". Но в конце весны место пользуется наибольшей популярностью, потому что цветут магнолии. И любители эстетических фото здесь находятся 24/7! Как говорится, "ищут" удачный кадр и ждут, чтобы людей было меньше (а их все больше и больше). Но не магнолиями единственными, здесь преставлены ​​и другое разновидности флоры. Как насчет садовых роз, сакуры и цветущих рододендронов? И, конечно, без классики жанра Киева не обойдется – каштанов. Территория сада разделена на две части: научную, которая закрыта для прогулок и открытую, она популярней. Но на закрытую тоже можете попасть, если договоритесь заранее.

Где найти: возле метро "Университет".

Ботанический сад им. академика Н.Н. Гришко

Ботанический сад имени академика Н.Н. Гришко
Ботанический сад имени академика Н.Н. Гришко
Фото: facebook.com

Это еще один ботанический сад, которым можно похвастаться перед друзьями-биологами и ценителями "живых" эксклюзивных растений. Здесь собраны разновидности из многих континентов мира! От центрального входа расходятся дороги к нескольким аллеям, одна ведет к розарию – он известен богатой коллекцией роз. Возле сирингария вы найдете коллекцию сирени, в которой более 20 видов. Представьте, она еще и в разных цветах! После сирингария вам надо пройти вдоль Ионинского монастыря, чтобы оказаться в саду невероятных магнолий. Место сразу почувствуете в прямом смысле слова, потому что аромат цветов весной невероятный. А за садом магнолий найдете плато, где открывается прекрасный вид на Днепр и левый берег Киева. Словом, здесь можно бродить долго, потому что в ботаническом саду собрана большая коллекция образцов тропических и субтропических растений – их более трех тысяч. Планируйте время, берите друзей и не забудьте фотоаппарат, потому что захотите все сфотографировать!

Где найти: ул. Тимирязевская, 1.

Парк "Киото"

Парк Киото
Парк Киото
Фото: facebook.com

Поклонники Японии, вы здесь? Потому третье место в ТОП-списке с подтекстом этой страны. Парк был построен в 1972 году в знак дружбы между Киевом и "культурной Меккой" Японии – Киото. Конечно, без традиционного японского стиля не обошлось. В честь открытия Япония подарила киевлянам пагоду – гранитное сооружение, которое состоит из каменных ярусов со священными предметами. Словом, говорят, что пагода положительно влияет на атмосферу местности. Интересно, на посетителей она тоже актуализируется? В теплое время это место популярно из-за цветущих сакур, как Крещатик в День Киева. Но не сакурами едиными, рекомендуем посетить еще и маленький пруд с водопадом и сад камней. Локация еще подойдет для проведения пикников, неспешных прогулок и катания на роликах.

Где найти: возле метро "Лесная".

Парк "Владимирская горка"

Владимирская горка
Владимирская горка
Фото: facebook.com

Это один из самых популярных парков Киева. И не только потому, что расположен в центре города и причастен к прозрачному мейнстримному мосту (после которого все туристы направляются к "Владимирской горке"). А через панораму столицы, которая открывается с локации. Прогуливаясь по аллеям парка, вы не пройдете мимо большой Кокоревской беседки, где виднеется невероятный Труханов остров и соседние локации. Еще одна визитная карточка "Владимирской горки" – фуникулер, соединяющий Владимирскую горку с Подолом. Вторая Кокоревская беседка находится ближе к Андреевской церкви. Конечно, вы и не обойдете взглядом красивый фонтан возле памятника Владимира Великого. В парке любят гулять с детьми – для них есть детская игровая площадка, а также с друзьями – на газонах можно и пикник устроить. Теплыми вечерами здесь устраивают концерты местные музыканты, которые делают локацию еще атмосфернее.

Где найти: расположен на живописных верхней и средней террасах Михайловской горы, ближайшими метро "Майдан Независимости".

"Мариинский парк"

Мариинский парк
Мариинский парк
Фото: Wikipedia

Парк-перфекционист, который существует с 1874 поражает своим консерватизмом, так как сделан в английском стиле. Почему назвали его "перфекционист"? Представьте, здесь деревья и кустарники высажены по прямым линиям, а всю растительность подстригают к мягкой округлой форме. Шок, но выглядит очень эстетично. Гуляя по парку вы еще увидите дворец в стиле барокко архитектора Бартоломео Растрелли, который был построен в 1752 году. Мариинский парк не только в 2021-м пользуется популярностью, но и в предыдущие годы. Потому что это любимое место отдыха киевлян и гостей города, где "опытные" каштаны, липы и клены становятся спутниками прогулки. И пейзаж здесь также поражает – увидите вид на левый берег Днепра и окрестности столицы. В парке найдете фуд-зоны, поэтому сможете взять кофе, или мороженое и насладиться сполна прогулкой. Но не забудьте главное – настроение!

Как найти: расположен между Мариинским дворцом, ищите по Грушевского 9.

Ранее мы рекомендовали ТОП-10 летних террас в красивых заведениях Киева.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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