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Страх и восторг! Атмосферные места Киевщины, которые все хотят посетить

Сегодня, 13:45

4 локации для нетипичного отдыха и оригинальных фотосессий

Популярными местами Киева как Крещатик, Андреевский спуск и парк Т.Г. Шевченко уже никого не удивишь. Согласны? Мы нашли необычные локации, которые оценят любители экстрима, а большинство из них еще и заброшенные. Вам стоит их посетить, если любите экстрим и новые эмоции.

Лысая гора

Мистическая гора Киева – Лысая гора в Печерском районе. Ее любят представители молодежных субкультур, потому что она служит для них местом силы. Локация стала особой из-за своего исторического бекграунда. К слову, во времена Киевской Руси здесь язычники проводили обряды. Сюда рискованно идти вечером, так как не раз сообщали о совершенном убийстве на местности именно в этот период дня. Но это мало кого останавливает, и ночью здесь реально встретить любителей экстрима. И рекомендуем для гуляния выбрать все же день, чтобы насладиться природой и ландшафтами горы.

Лысая гора
Лысая гора
Фото: The-city.kiev.ua

Лысая гора
Лысая гора
Фото: The-city.kiev.ua

Как найти: ищите локацию по ссылке с Google Maps.

Кладбище подъемных кранов

На этой локации будто остановилось время, и город прекратил свое существование. Посмотрите только на эти десятки ржавых кранов с историей. Они отработали свое и их выбросили на произвол судьбы. Конструкции делают атмосферу мистической и вычурной. Место заброшено, а это один из аргументов почему оно привлекает туристов и жителей столицы.

Кладбище кранов
Кладбище кранов
Фото: kiev.informator.ua

Кладбище кранов
Кладбище кранов
Фото: Explorer.kiev.

И фото здесь выходят концептуальные, на Майдане Независимости таких не сделать. Правда, если вы не экстремал, то рекомендуем все же остаться в центре столицы.

Как найти: идите от станции метро "Выдубичи" вдоль железнодорожных путей.

Киевский скелет дракона

Сейчас конструкция похожа на скелет дракона, а когда-то это был бобслейный трек. В советские времена его построили для спортсменов и вблизи него была специализированная школа. В 1993 году он сгорел и стал популярным местом с историей и причудливой атмосферой. Все сравнивают его со скелетом дракона. Согласитесь, что общее все же есть. Фото здесь выходят нетипичные, но не все находят смелость вернуться сюда повторно.

Киевский скелет дракона
Киевский скелет дракона
Фото: politeka

Как найти: с. Вышгород, ул. Ватутина 102.

Ледовый стадион

Строительство стадиона началось еще в далеком 1978 году, но после распада СССР его остановили. Спортивный стадион не функционировал ни дня, к сожалению, хоккеисты и любители коньков не протестировали лед на локации. А в данный момент сюда приходят киевляне, которым надоело гулять на людном ВДНХ (экспоцентр недалеко от стадиона), здесь можно уединиться и побыть в нетипичной атмосфере.

Ледовый стадион
Ледовый стадион
Фото: kiev.vgorode.ua

Ледовый стадион
Ледовый стадион
Фото: interesniy.kiev.ua

Как найти: недалеко от метро "Выставочный центр" и "Ипподром", ул. просп. Академика Глушкова, 7.

Недавно мы рассказали о бюджетном отдыхе на Мальдивах.

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