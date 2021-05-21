Страх и восторг! Атмосферные места Киевщины, которые все хотят посетить

4 локации для нетипичного отдыха и оригинальных фотосессий

Популярными местами Киева как Крещатик, Андреевский спуск и парк Т.Г. Шевченко уже никого не удивишь. Согласны? Мы нашли необычные локации, которые оценят любители экстрима, а большинство из них еще и заброшенные. Вам стоит их посетить, если любите экстрим и новые эмоции.

Лысая гора

Мистическая гора Киева – Лысая гора в Печерском районе. Ее любят представители молодежных субкультур, потому что она служит для них местом силы. Локация стала особой из-за своего исторического бекграунда. К слову, во времена Киевской Руси здесь язычники проводили обряды. Сюда рискованно идти вечером, так как не раз сообщали о совершенном убийстве на местности именно в этот период дня. Но это мало кого останавливает, и ночью здесь реально встретить любителей экстрима. И рекомендуем для гуляния выбрать все же день, чтобы насладиться природой и ландшафтами горы.

Лысая гора Фото: The-city.kiev.ua

Лысая гора Фото: The-city.kiev.ua

Как найти: ищите локацию по ссылке с Google Maps.

Кладбище подъемных кранов

На этой локации будто остановилось время, и город прекратил свое существование. Посмотрите только на эти десятки ржавых кранов с историей. Они отработали свое и их выбросили на произвол судьбы. Конструкции делают атмосферу мистической и вычурной. Место заброшено, а это один из аргументов почему оно привлекает туристов и жителей столицы.

Кладбище кранов Фото: kiev.informator.ua

Кладбище кранов Фото: Explorer.kiev.

И фото здесь выходят концептуальные, на Майдане Независимости таких не сделать. Правда, если вы не экстремал, то рекомендуем все же остаться в центре столицы.

Как найти: идите от станции метро "Выдубичи" вдоль железнодорожных путей.

Киевский скелет дракона

Сейчас конструкция похожа на скелет дракона, а когда-то это был бобслейный трек. В советские времена его построили для спортсменов и вблизи него была специализированная школа. В 1993 году он сгорел и стал популярным местом с историей и причудливой атмосферой. Все сравнивают его со скелетом дракона. Согласитесь, что общее все же есть. Фото здесь выходят нетипичные, но не все находят смелость вернуться сюда повторно.

Киевский скелет дракона Фото: politeka

Как найти: с. Вышгород, ул. Ватутина 102.

Ледовый стадион

Строительство стадиона началось еще в далеком 1978 году, но после распада СССР его остановили. Спортивный стадион не функционировал ни дня, к сожалению, хоккеисты и любители коньков не протестировали лед на локации. А в данный момент сюда приходят киевляне, которым надоело гулять на людном ВДНХ (экспоцентр недалеко от стадиона), здесь можно уединиться и побыть в нетипичной атмосфере.

Ледовый стадион Фото: kiev.vgorode.ua

Ледовый стадион Фото: interesniy.kiev.ua

Как найти: недалеко от метро "Выставочный центр" и "Ипподром", ул. просп. Академика Глушкова, 7.

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