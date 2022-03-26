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Українські підлітки створили NFT-колекцію малюнків, щоб зібрати гроші для ЗСУ – фото

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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26 березня, 16:25
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Діти віком від 11 до 17 років намалювали свої емоції та почуття, які вони зазнали за місяць війни в Україні. Читайте подробиці про благодійну ініціативу
Українські діти створили NFT-малюнки, щоб підтримати військових
Українські діти створили NFT-малюнки, щоб підтримати військових / Фото: пресслужба, Колаж: Сьогодні

Освітній центр Верховної Ради запустив Всеукраїнський онлайн-флешмоб "Діти України за мир", головний меседж якого – заклик закрити небо. Сьогодні ми розповімо про нову ініціативу.

Українські підлітки створили NFT-колекцію малюнків на тему війни, щоб зібрати кошти для Збройних сил України.

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На жаль, українські діти вже знають, що таке війна – не з пісень і фільмів, а на власному досвіді. Вони тижнями живуть у бомбосховищі, ховаючись від обстрілів, розрізняють звуки крилатих ракет і винищувачів. Офіційно понад 120 дітей померло від рук російських терористів за місяць війни. Колекція Teens save Ukraine складається з робіт підлітків, які щодня бачать війну і переосмислюють її у творчості, – говорять організатори проєкту.

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Проєкт створено на міжнародній платформі криптомистецтва Opensea, де люди з усього світу можуть придбати роботи дітей. Усі кошти підуть у фонд "Повернися живим".

Історія мого першого малюнку про війну почалася з того, що мені наснився образ дівчини. Вона ніби кружляла по кімнаті, а з її рук стікала кров, – розповідає 15-річна Марія Воробей із Борисполя. – На картині вона поранена, але боронить свою країну: із рани на шиї росте квітка. Це надія. Коли я надіслала цю роботу своїй мамі, яка працює в "Охматдиті", вона сказала, що я намалювала реальність. До них щойно привезли дівчинку з кулевим пораненням шиї. Поки я малювала, думала про те, як сильно хочу після перемоги подорожувати Україною і як сильно боюся за життя усіх своїх близьких.

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Раніше ми розповідали, як зрозуміти, що у дитини психологічна травма, і до кого зі спеціалістів можна звернутися безкоштовно.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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