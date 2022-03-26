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Украинские подростки создали NFT-коллекцию рисунков, чтобы собрать деньги для ВСУ – фото

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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26 марта, 16:25
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Дети в возрасте от 11 до 17 лет нарисовали свои эмоции и чувства, которые они испытали за месяц войны в Украине. Читайте подробности о благотворительной инициативе
Украинские дети создали NFT-рисунки, чтоб поддержать военных
Украинские дети создали NFT-рисунки, чтоб поддержать военных / Фото: пресс-служба, Коллаж: Сегодня

Образовательный центр Верховной Рады запустил Всеукраинский онлайн-флешмоб "Дети Украины за мир", главный месседж которого – призыв закрыть небо. Сегодня мы расскажем о новой инициативе.

Украинские подростки создали NFT-коллекцию рисунков на тему войны, чтобы собрать средства для Вооруженных сил Украины.

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К сожалению, украинские дети уже знают, что такое война – не из песен и фильмов, а на собственном опыте. Они неделями живут в бомбоубежище, скрываясь от обстрелов, различают звуки крылатых ракет и истребителей. Официально более 120 детей скончались от рук российских террористов за месяц войны. Коллекция Teens save Ukraine состоит из работ подростков, ежедневно видящих войну и переосмысливающих ее в творчестве, – говорят организаторы проекта.

Соломия Безверха из г. Кременчуг, 11 лет – "Не слишком ли мы молоды для этого?"
Соломия Безверха из г. Кременчуг, 11 лет – "Не слишком ли мы молоды для этого?" / Фото: пресс-служба

Проект создан на международной платформе криптоискусства Opensea, где люди со всего мира могут приобрести работы детей. Все средства пойдут в фонд "Повернись живим".

История моего первого рисунка о войне началась с того, что мне приснился образ девушки. Она словно кружилась по комнате, а из ее рук стекала кровь, – рассказала 15-летняя Мария Воробей из Борисполя. – На картине она ранена, но защищает свою страну: из раны на шее растет цветок. Это надежда. Когда я послала рисунок своей маме, работающей в Охматдете, она сказала, что я нарисовала реальность. К ним только привезли девочку с пулевым ранением шеи. Пока я рисовала, думала о том, как сильно хочу после победы путешествовать по Украине и как сильно боюсь за жизнь всех своих близких.

Мария Воробей из г. Борисполь, 15 лет – "Берегиня"
Мария Воробей из г. Борисполь, 15 лет – "Берегиня" / Фото: пресс-служба

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Мария Жуйкова из г. Киев, 17 лет – "Какой ценой?"
Мария Жуйкова из г. Киев, 17 лет – "Какой ценой?" / Фото: пресс-служба

Алиса Игнатова из г. Киев, 14 лет – "Война и мир"
Алиса Игнатова из г. Киев, 14 лет – "Война и мир" / Фото: пресс-служба

Полина Набожняк из г. Киев, 13 лет – "Мать-защитница"
Полина Набожняк из г. Киев, 13 лет – "Мать-защитница" / Фото: пресс-служба

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Мария Акимов из Львова, 17 лет –
Мария Акимов из Львова, 17 лет – "Живая" / Фото: пресс-служба

Ранее мы рассказывали, как понять, что у ребенка психологическая травма, и к кому из специалистов можно обратиться бесплатно.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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