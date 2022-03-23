Дивіться: актор Євген Редько порушив обітницю мовчання, щоб прочитати "Борг Україні" Маяковського

Класик російської літератури написав вірш у 1926 році. У ті роки поет багато подорожував Радянським Союзом, вивчаючи культуру народів

У такий спосіб російський актор вирішив висловити свою позицію щодо війни в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Голлівудські зірки, відомі футболісти, дизайнери та креативники у всьому світі використовують свою популярність, щоб розповісти світові про жахіття війни в Україні, розв'язаною психопатом Путіним.

До них приєднуються і небагато російських зірок і ті, хто родом з України. Серед них і актор театру та кіно Євген Редько.

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Народний артист порушив добровільну обітницю мовчання, щоб сказати "Новой" про найболючіше. Послухайте, – йдеться у передмові до монологу Євгена для видання "Новая газета", яка одна з небагатьох намагається протистояти пропаганді та пропутінському режиму у Росії.

Народний артист Євген Редько прочитав вірш Володимира Маяковського під назвою "Борг Україні". Відео вийшло дуже сильним.

Нагадаємо, Євген Редько родом з України. 63-річний актор народився у місті Кодима Одеської області. У 1988 році він закінчив ГІТІС. Зі студентських років працює в трупі Російського академічного Молодіжного театру.

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У своєму монолозі для видання він розповів:

Рік тому мені надіслали листа з Іспанії. Вірш, і там такі рядки: "... Кажу собі: товаришу москаль, на Україну жартів не скаль. ...Важко людей в одну стовкти. Собою хизуйсь не дуже. Чи знаємо ми українську ніч? Ні, ми не знаємо української ночі". Маяковський. 1926 рік. Думайте про вчора!

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