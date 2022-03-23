Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua

Правило двох стін

Діти війни

Медична допомога

Житло у Польщі

Статус біженця

Мотивація жити
СЬОГОДНІ Life No Stress

Дивіться: актор Євген Редько порушив обітницю мовчання, щоб прочитати "Борг Україні" Маяковського

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 березня, 17:28
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Класик російської літератури написав вірш у 1926 році. У ті роки поет багато подорожував Радянським Союзом, вивчаючи культуру народів
У такий спосіб російський актор вирішив висловити свою позицію щодо війни в Україні
У такий спосіб російський актор вирішив висловити свою позицію щодо війни в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Голлівудські зірки, відомі футболісти, дизайнери та креативники у всьому світі використовують свою популярність, щоб розповісти світові про жахіття війни в Україні, розв'язаною психопатом Путіним.

До них приєднуються і небагато російських зірок і ті, хто родом з України. Серед них і актор театру та кіно Євген Редько.

Реклама

Народний артист порушив добровільну обітницю мовчання, щоб сказати "Новой" про найболючіше. Послухайте, – йдеться у передмові до монологу Євгена для видання "Новая газета", яка одна з небагатьох намагається протистояти пропаганді та пропутінському режиму у Росії.

Народний артист Євген Редько прочитав вірш Володимира Маяковського під назвою "Борг Україні". Відео вийшло дуже сильним.

Нагадаємо, Євген Редько родом з України. 63-річний актор народився у місті Кодима Одеської області. У 1988 році він закінчив ГІТІС. Зі студентських років працює в трупі Російського академічного Молодіжного театру.

Реклама

У своєму монолозі для видання він розповів:

Рік тому мені надіслали листа з Іспанії. Вірш, і там такі рядки:

"... Кажу собі: товаришу москаль, на Україну жартів не скаль. ...Важко людей в одну стовкти. Собою хизуйсь не дуже. Чи знаємо ми українську ніч? Ні, ми не знаємо української ночі".

Маяковський. 1926 рік. Думайте про вчора!

Читайте також: До війни: дивіться роботи фотовиставки Ptashka про українську свободу

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
1 /2
#дякуюЗСУ
Мода та війна
Показ Jean Gritsfeldt у Берліні
Дивитись!
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Меми дня
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Безкоштовно
Онлайн-консультація лікаря
Контакти
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Пророцтво
Питання дня
Коли помре Путін
Дізнатись!
Слава Арестовича
Більше фото

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти