Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Правило двух стен

Дети войны

Помощь доктора

Жилье в Польше

Статус беженца

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Смотрите: актер Евгений Редько нарушил обет молчания, чтобы прочесть "Долг Украине" Маяковского

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 марта, 17:28
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Классик русской литературы написал стихотворение в 1926 году. В эти годы поэт много путешествовал по Советскому Союзу, изучая культуру народов
Таким способом российский актер решил высказать свою позицию касательно войны в Украине
Таким способом российский актер решил высказать свою позицию касательно войны в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Голливудские звезды, известные футболисты, дизайнеры и креативщики во всем мире используют свою популярность, чтобы рассказать миру об ужасах войны в Украине, развязанной психопатом Путиным.

К ним присоединяются и немногие российские звезды и те, кто родом из Украины. Среди них и актер театра и кино Евгений Редько.

Реклама

Народный артист нарушил добровольный обет молчания, чтобы сказать "Новой" о самом больном. Послушайте, – говорится в предисловии монолога Евгения для издания "Новая газета", которая одна из немногих пытается противостоять пропаганде и пропутинскому режиму в России.

Народный артист Евгений Редько прочитал стихотворение Владимира Маяковского под названием "Долг Украине". Видео получилось очень сильным.

Напомним, Евгений Редько родом из Украины. 63-летний актер родился в городе Кодыма Одесской области. В 1988 году он окончил ГИТИС. Со студенческих лет работает в труппе Российского академического Молодёжного театра.

Реклама

В своем монологе для издания он рассказал:

Год назад мне прислали письмо из Испании. Стихотворение, и там такие строки:

"…Говорю себе: товарищ москаль, на Украину шуток не скаль. …Трудно людей в одно истолочь. Собой кичись не очень. Знаем ли мы украинскую ночь? Нет, мы не знаем украинской ночи".

Маяковский. 1926-й год. Думайте о вчера!

Читайте также: До войны: смотрите работы фотовыставки Ptashka об украинской свободе

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
Мода и война
Показ Jean Gritsfeldt в Берлине
Смотреть!
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Мемы дня
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Бесплатно
Онлайн-консультация врача
Контакты
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Предсказание
Вопрос дня
Когда умрет Путин
Узнать!
Слава Арестовича
Как вам коллаж от Славы Каминской? :)
Больше фото

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять