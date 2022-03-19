До війни: дивіться роботи фотовиставки Ptashka про українську свободу

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Роботи фотовиставки Ptashka про українську свободу, представлені в паризькій галереї / Фото: Колаж: Сьогодні

17 березня у Парижі відкрилася фотовиставка під назвою Ptashka. Активісти зібрали понад 30 робіт у галереї Sheriff у столиці Франції, які відображають ідеї свободи та миру в Україні.

Проект Ptashka запустили на підтримку українців, які постраждали від війни, розв'язаної Росією. Фотороботи було опубліковано на сайті благодійної організації ERE Foundation.

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Усі фото були створені художниками, щоб показати людяність, емпатію, волю, гумор. Серед робіт є як кольорові, так і чорно-білі знімки, портрети людей, краєвиди та малюнки.

Знімки фотовиставки Ptashka представлені в паризькій галереї / Фото: пресслужба

Будь-яку роботу можна завантажити безкоштовно. Усі бажаючі можуть пожертвувати гроші, які будуть перераховані на рахунок Національного банку України для гуманітарної допомоги.

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Фото будуть представлені у паризькій галереї Sheriff до 26 березня.

Ми вибрали найвражаючі знімки, з представлених робіт, що відображають життя в Україні до війни.

Знімки фотовиставки Ptashka представлені в паризькій галереї / Фото: пресслужба

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Знімки фотовиставки Ptashka представлені в паризькій галереї / Фото: пресслужба

Знімки фотовиставки Ptashka представлені в паризькій галереї / Фото: пресслужба

Знімки фотовиставки Ptashka представлені в паризькій галереї / Фото: пресслужба

Знімки фотовиставки Ptashka представлені в паризькій галереї / Фото: пресслужба

Знімки фотовиставки Ptashka представлені в паризькій галереї / Фото: пресслужба

Знімки фотовиставки Ptashka представлені в паризькій галереї / Фото: пресслужба

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