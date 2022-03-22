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Сукня української дизайнерки стане експонатом Інституту костюма Анни Вінтур

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22 березня, 15:33
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Вбрання Валентини Саніної-Шлеї красуватиметься на почесному місці в найпрестижнішому музеї костюму та прославить Україну на весь світ
Сукня українського дизайнера піддавався підданому костюмі позову в Нью-Йорку
Сукня українського дизайнера піддавався підданому костюмі позову в Нью-Йорку / Фото: Pinterest, instagram.com/metmuseum/

Зараз увесь світ говорить про Україну, включаючи модну індустрію, а синій та жовтий — точно стануть головними кольорами року. Раніше мама Ілона Маска підтримала нашу країну, позуючи в одязі українських брендів та закликаючи НАТО закрити небо над Україною. Тепер Інститут костюму Метрополітен-музею покаже усьому світові сукню українського дизайнера.

Інститут костюма Метрополітен-музею оновив виставку Part One: In America: A Lexicon of Fashion та замінив 70% предметів роботами 35 дизайнерів, включаючи вбрання діячів моди 20 століття та сучасних молодих креаторів. Серед них — сукня українського дизайнера Валентини Саніної-Шлеї.

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Сукню українського дизайнера виставлять в Музеї "Митрополит" у Нью-Йорку
Сукню українського дизайнера виставлять в Музеї "Митрополит" у Нью-Йорку / Фото: t.me/theblueprintnews

Сукню українського дизайнера виставлять в Музеї "Митрополит" у Нью-Йорку
Сукню українського дизайнера виставлять в Музеї "Митрополит" у Нью-Йорку / Фото: t.me/theblueprintnews

Мода — єдина форма мистецтва, яка може так швидко і прямо реагувати на часи, в які ми живемо, через ефемерність моди. Іноді це робиться навмисно у відповідь на те, що відбувається, а іноді тонко і зачіпає колективну свідомість.

— сказав Ендрю Болтон, куратор Інституту костюма Метрополітен-музею.

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Також на виставці ми побачимо кілт-накидку у вигляді ковдри Елі Рассела Ліннетца, в якій A$AP Rocky був на червоній доріжці Met Gala минулої осені, а також білу сукню з шифону Верджіла Абло з принтом у вигляді графіті.

Ще на престижній виставці з'явиться накидка Андре Леона Теллі — як оммаж колишньому креативному директору Vogue, який пішов із життя в січні цього року.

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Сукню українського дизайнера виставлять в Музеї "Митрополит" у Нью-Йорку
Сукню українського дизайнера виставлять в Музеї "Митрополит" у Нью-Йорку / Фото: t.me/theblueprintnews

Сукню українського дизайнера виставлять в Музеї "Митрополит" у Нью-Йорку
Сукню українського дизайнера виставлять в Музеї "Митрополит" у Нью-Йорку / Фото: t.me/theblueprintnews

Сукню українського дизайнера виставлять в Музеї "Митрополит" у Нью-Йорку
Сукню українського дизайнера виставлять в Музеї "Митрополит" у Нью-Йорку / Фото: t.me/theblueprintnews

Сукню українського дизайнера виставлять в Музеї "Митрополит" у Нью-Йорку
Сукню українського дизайнера виставлять в Музеї "Митрополит" у Нью-Йорку / Фото: t.me/theblueprintnews

Сукню українського дизайнера виставлять в Музеї "Митрополит" у Нью-Йорку
Сукню українського дизайнера виставлять в Музеї "Митрополит" у Нью-Йорку / Фото: t.me/theblueprintnews

Нагадаємо, як представникам української модної індустрії знайти роботу під час війни .

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