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Як емігрувати українцю в Ірландію – ТОП-7 запитань, на які ви шукали відповіді

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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24 березня, 15:50
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Розповімо, як оформити дозвіл на проживання, отримати фінансову допомогу, безоплатне житло та працевлаштуватися в країні
Як емігрувати українцю в Ірландію - ТОП-7 питань на які ви шукали відповіді
Як емігрувати українцю в Ірландію - ТОП-7 питань на які ви шукали відповіді / Фото: Колаж: Сьогодні

"Сьогодні" продовжують розповідати про еміграцію до різних країн світу під час війни в Україні. Нещодавно ви дізналися про особливості переїзду до Естонії та Великої Британії. На черзі – еміграція до Ірландії: в ТОП-7 запитаннях дізнаєтеся про найважливіше для безпечного переїзду.

Як оформити дозвіл на тимчасовий захист в Ірландії?

Після прибуття в аеропорт Дубліна (Ред. – столиці Ірландії), йдіть до співробітника міграційної служби на паспортному контролі. Він поставить вам запитання, які стосуються еміграції та ваших потреб. Далі відправить до зони в аеропорту, яка облаштована для біженців з України.

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Міністерство юстиції надасть вам лист-дозвіл, який підтверджує тимчасовий захист відповідно до Директиви ЄС. Українець з дозволом проживатиме офіційно в Ірландії протягом 1 року. Термін дозволу може бути продовжено.

Біженець також отримає повідомлення на телефон з переліком безплатних послуг, які йому доступні, та інструкцію щодо користування.

Чому важливо отримати персональний номер PPSN?

Якщо хочете користуватися державними послугами та отримувати соціальну виплату, вам необхідний ідентифікаційний номер PPSN. Отримайте його в Службі державного забезпечення.

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Біженець має пред’явити український паспорт, щоб отримати номер PPSN.

Чи передбачена фінансова допомога?

Так. Ви отримаєте її, якщо матимете ідентифікаційний номер PPSN.

/ Фото: Pexels

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Соціальна допомога в Ірландії українцям виплачується щотижня в сумі:

  • ₴6650 (максимальна ставка) – особам віком від 25 років.
  • ₴6650 (максимальна ставка) – особам віком від 18 до 24 років, які проживають самостійно.
  • ₴3800 (максимальна ставка) – особам віком від 18 до 24 років, які не проживають самостійно.
  • ₴4500 – для дітей віком до 16 років.

Гроші українці забиратимуть у місцевому поштовому відділенні.

Як та де знайти безплатне житло?

Повідомте про необхідність безплатного житла працівникам міграційної служби. Вони відправлять вас в аеропорту до Служби розміщення міжнародного захисту, яка запропонує тимчасове житло. Якщо плануєте спершу жити в друзів, а потім отримати безплатне житло, то зверніться до міграційної служби в зручний для вас час.

Як знайти роботу?

Українці мають право влаштуватися на роботу після отриманого дозволу про тимчасовий захист. Шукайте роботу в Ірландії в телеграм-каналах, де публікують вакансії від роботодавців з різних країн: Good Job та JOB for Ukrainians.

/ Фото: Pexels

Тисніть на посилання ірландського порталу Gov.Ie, щоб знайти безплатні курси для освоєння нових навичок, дізнатися важливе про гранти та профорієнтацію.

Чи можуть діти віком до 18 років навчатися в ірландській школі?

Діти з України віком від 4 до 18 років мають доступ до державної початкової та середньої освіти. Батькам необхідно звернутися до місцевої школи, щоб дізнатися про вільні місця. Дивіться список шкіл Ірландії за посиланням.

Служба підтримки освіти Tusla за посиланням надає біженцям консультації та допомагає знайти школу.

Які медичні послуги безплатні?

Українці безплатно отримають медичну допомогу сімейного лікаря або медсестри, стаціонарну або невідкладну допомогу, а ще вакцинацію, фізіотерапію, стоматологічні послуги та інше.

Якщо у вас хронічні хвороби, які необхідно лікувати, – повідомте про це органи охорони здоров'я.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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