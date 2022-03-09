Чому війна в Україні розпочалася 24 лютого – пояснює нумеролог

Ми всіляко намагаємось підтримувати свій бойовий дух, створюючи меми про те, як виженемо російських окупантів з України, мріючи про те, як відбудуємо нашу країну та повернемось до нормального життя.
Сьогодні, як ніколи, ми читаємо різного роду передбачення, і сподіваємось на якнайшвидше припинення бойових дій.
Правозахисник, громадський діяч, журналіст та голова правління організації "Ведичний Світ" Сергій Мікітен опублікував на своїй сторінці у Facebook розрахунок, порівнявши дати початку Першої та Другої світових воєн із датою вторгнення російських військ в Україну.
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Росія розпочала війну та справжній геноцид українського народу 24 лютого 2022 року. Якщо скласти всі цифри цієї дати разом, ми отримаємо цифру 5. Таку саму цифру ми отримаємо в результаті розрахунків дат початку Першої та Другої світових воєн.
Мікітен пояснює, що означає цифра 5 у різних культурах та релігіях.
Люцифер – любитель цифр.
68=6 +8=14=1 +4=5.
5 – римська V.
5 – п'яти кінцева зірка – пентакль.
У Стародавньому Римі п'ятикутна зірка була символом бога війни – Марса. У масонстві пентакль символізує світло, знання та досконалість. У перевернутому вигляді використовується як печать Бафомета ( прим. ред. – офіційний символ Церкви Сатани).
Французький окультист та таролог Еліфас Леві використав зірку як символ вільної волі людини. Піфагор стверджував, що п'ятикутна зірка, або, як він її називав, гігієя ( прим. ред. – на честь грецької богині здоров'я Гігієї), є математична досконалість, оскільки приховує у собі золотий перетин.
П'ятикутна зірка подібна до людини з витягнутими в бік руками і розставленими ногами ("Вітрувіанська людина" Леонардо да Вінчі та малюнок німецького окультиста та астролога Агрипи Неттесгеймського ).
Також Мікітен зазначає символ п'ятірки: 5 континентів світу, 5 органів почуттів, 5 першоелементів, 5 ран було при розп'ятті в Ісуса Христа.
Перші п'ять книг Біблії – П'ятикнижжя: Буття, Вихід, Левіт, Числа, Повторення Закону.
У Каббалі число 5 відповідає Сфірі Гебур на Древі Життя. П'ятірка – це Суворість/ у іншому значенні – Правосуддя (справедливість). А ще у Каббалі число 5 символізує Страх. Образ: Гебура – цар у колісниці, що прямує на війну. Його сильна права рука захищає народ за допомогою меча справедливості та гарантує торжество правосуддя.
Мусульманин 5 разів на день робить намаз.
Одна з притч Ісуса Христа, що наводиться в Євангелії від Матвія, розповідає про п'ять дів мудрих і п'ять нерозумних.
П'ять стовпів ісламу: Шахада, Намаз, Закят, Рамадан, Хадж.
П'ятий день тижня – п'ятниця – є священним днем для мусульман.
У шиваїзмі, особливо у школі вирашиваїзму, число "п'ять" вважається одним із найсвященніших чисел.
5 – число бога Рудри Руйнівника, який шанується однією з форм Шиви, а саме як його грізний прояв.
Вірити у всі ці розрахунки, магічні знаки та пояснення – справа кожного. У що варто вірити, напевно – це у перемогу світла над пітьмою.
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