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Лікар Комаровський відповів, чи є адекватні люди в Росії і що вони знають про війну

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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21 травня, 07:00
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Росіяни безумовно мають доступ до правдивої інформації про війну в Україні. Але вона настільки неприємна, що їм не хочеться її знати, зазначає Євген Комаровський
За словами Комаровського, добрі люди губляться серед 145-мільйонного народу на величезній території Росії
За словами Комаровського, добрі люди губляться серед 145-мільйонного народу на величезній території Росії

Євген Комаровський багато років жив та працював у Харкові. Через військові дії йому довелося виїхати з рідного міста. Гість програми "Зірковий шлях" на каналі "Україна", яка наразі виходить в ефірі "Індиго TV", розповів, чи є, на його думку, адекватні люди в Росії і чи отримують вони правдиву інформацію про війну .

З початку війни на доктора Комаровського обрушилася величезна кількість хейту з боку
З початку війни на доктора Комаровського обрушилася величезна кількість хейту з боку

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З початку війни доктора Комаровського обрушилося дуже багато хейту із боку Росії. Люди, які лікували своїх дітей за його книгами, раптом стали ворогами і почали писати гидоти на його сторінці. Експерт програми "Ранок з Україною" розуміє, що Більшість таких "коментаторів" – просто боти . Але чи є серед його передплатників адекватні люди, які розуміють, що у нашій країні триває війна?

Я знаю багато добрих людей. Інше питання в тому, що ці добрі люди губляться серед 145-мільйонного народу на величезній території Росії, – сказав Євген Комаровський. – Їх часто не видно та не чути. Вони, як малосольний огірок у бочці зі свіжими. Хоча потихеньку всі починають пахнути малосольними огірками.

Більшість друзів доктора Комаровського, які мешкали в Росії, виїхали з країни 5-6 років тому. Для багатьох із них 2014 рік став переломним моментом. За словами кандидата медичних наук, люди в країні агресора мають доступ до інформації .

у Росії не заборонено "Телеграм". Достатньо підписатися на будь-який
у Росії не заборонено "Телеграм". Достатньо підписатися на будь-який / Фото: AFP

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Але вона настільки незручна, неприємна та некомфортна, що їм не дуже хочеться її бачити та чути. До того ж у Росії не заборонено "Телеграм" . Досить підписатися на будь-який український канал новин і дізнатися, що відбувається в Україні.

Росіяни найменше очікували, що у Харкові, Маріуполі та Чернігові буде опір, – поділився гість програми "Зірковий шлях". – Вони були впевнені, що саме у цих російськомовних містах вийдуть із квітами та з поклоном "Дякую, що ви прийшли нас звільняти.

Євген Комаровський пояснив, що війни здійснюються тоді, коли у тих, хто ухвалює рішення, створюється перекручена картина світу Більше відео на YouTube-каналі "Зірковий шлях" .

Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять у ефірі телеканалу "Індиго TV".

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Також Євген Комаровський розповів про важливий елемент психологічної підтримки під час війни.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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