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Спробувати подорожі на смак: в яких закладах Києва шукати традиційні кухні світу

Сьогодні, 10:01

Альтернатива для тих, хто засумував за Китаєм, Таїландом, Японією, Індією та Грузією

Подорожувати у різні країни світу можна не виїжджаючи з Києва. І віза, ПЛР-тест та закордонний паспорт також не потрібні! Варто лише завітати у заклади, де готують традиційні автентичні страви. Їхня атмосфера та гастрономічне задоволення від суперфудів подумки на мить перенесуть в омріяну місцевість. Зберігайте заклади з добірки, якщо на вихідних хочете запланували гастроподорож.

Розпочнемо з Японії?

Доторкнутися до традицій та спробувати відомі суперфуди Японії рекомендуємо в Fujiwara Yoshi. Бо шеф-кухар ресторану – корінний японець Фудзівара Йошіхіро. І він знає, як здивувати клієнтів славнозвісними рецептами рідної країни, а також власними. Особливість закладу – "День тунця". Під час гастрономічного заходу шеф демонструє філетування тунця вагою до 150 кг. Їх привозять з усього світу, наприклад, з Мальдівських островів, Шрі-Ланки чи Норвегії. Відвідувачі тмають можливість спробувати страви з цього тунця. Але не лише цим єдиним видом риби знаменитий ресторан. У меню пропонують сашимі, суші, супи, морепродукти, соління, закуски та десерти.

Fujiwara Yoshi
Fujiwara Yoshi
Фото: Instagram: fujiwara.yoshi_kyiv

"День тунця" і шеф-кухар Фудзівара Йошіхіро
"День тунця" і шеф-кухар Фудзівара Йошіхіро
Фото: Instagram: fujiwara.yoshi_kyiv

Що з цінами? Прайс вище середнього. Наприклад, роли "Філадельфія" Deluxe – 355 гривень, Том Ям – 385 гривень, сашимі самон – 295 гривень.

Де знайти: вул. Солом’янська, 15-А та вул. Драгоманова, 11.

Як щодо Китаю?

За китайськими суперфудами прямуйте до BAO Modern Chinese Cuisine. Його власника ви не раз бачили на ТБ. Це Ектор Хіменос-Браво. Він надихнувся культурою Азії, коли жив там. Пізніше це еволюціонувало в ідею, яку він реалізував у форматі ресторану в центрі Києва. Цей ресторан є першим сучасним закладом китайської кухні в Україні. Ймовірно, тут ви зможете спробувати страви цікавіші за класику, які інтерпретував зірковий шеф. У меню салати, закуски, супи, рибні пропозиції, морепродукти, вегетеріанські страви, локшину та різні види м’яса.

BAO Modern Chinese Cuisine
BAO Modern Chinese Cuisine
Фото: vklybe.tv/kiev

Ектор Хіменес-Браво
Ектор Хіменес-Браво
Фото: Instagram: bao.restaurant

Що з цінами? Прайс вище середнього. За дімсани з креветками (3 шт.) треба заплатити 269 гривень, за дорадо гриль – 487 гривень, а тайванську локшину з качкою та овочами 337 гривень.

Де шукати: на вул. Мечнікова 14/1. До слова, він неподалік найдорожчого супермаркету столиці Гудвайну.

Як же без гастро-туру до Таїланду!

Якщо ви любитель Таїланду – вам у "Тайський привіт". Власники закладу Міша та Даша Кацуріни відвідали країну (і не раз). Для того, щоб ближче познайомитися з її традиціями, культурою та накращими рецетами. І, звісно, надихаючись побаченим, вони продумували дизайн, меню та концепцію закладу. Навіть, скульптуру тигра, який зустрічає гостей, привезли звідти. Шеф-кухар також корінний таїландець, чого й варто було очікувати. І це ще не все! У закладі є можливість записатися на масаж, який зроблить тайка. Наприклад, під час очікування на чашку кави чи Том ям, вам можуть зробити масаж голови в спеціальному кріслі з тигровим принтом.

"Тайський привіт"
Фото: Instagram: thailand.hi

Вінтажний тигр
Вінтажний тигр
Фото: Instagram: thailand.hi

Масажистка Нат із Таїланду
Масажистка Нат із Таїланду
Фото: Instagram: thailand.hi

Що з цінами? Прайс середній. Знайдете справжній Том Ям за 280 гривень, зелений карі з куркою і трьома видами баклажанів – 295 гривень та тайський смажений рис з куркою за 170 гривень.

Де шукати: Чеховський провулок, 2/48.

Ну, і куди ж без Індії?

Якщо ви любите індійську культура та колоритні страви країни, то вам у Delhi Delhi. В закладі пропонують сучасну індійську кухню, тож ви зможете спробувати на смак унікальні рецептури. А на офіційному сайті закладу пишуть: "Індійська їжа, як другий розділ Камасутри: більшість знає, але ще не спробували".

Один із шеф-кухарів – корінний індієць. І його суперфуди приємно здивують найвідданіших поціновувачів пряних поєднань. І позиціонують місце як каррі-бар. Прийшовши сюди, ви побачите довершений дизайн локальної Індії. В таких місцях часто можна зустріти блогерів, бо атмосфера та естетика у кожному куточку мотивує прийти на мініфотосесію. Самі погляньте!

Дизайнерські рішення в Delhi Delhi
Дизайнерські рішення в Delhi Delhi
Фото: Instagram: delhidelhikyiv

Карі з лічі та креветками за 323 грн
Карі з лічі та креветками за 323 грн
Фото: Instagram: delhidelhikyiv

Що з цінами? Прайс середній. Суп Лакса – 155 гривень, самоса з овочами – 170 гривень та карі з лічі і креветками- 323 гривні.

Де шукати: Велика Васильківська, 34.

І на завершення – Грузія

"Ой, мамо! Це було в Тбілісі", – і це не просто набір слів, а назва грузинською закладу в центрі Києва. Його засновники одним неймінгом хотіли розповісти про концепцію. Бо акцент тут не лише на стравах, які звикли подавати в Грузії, а й на традиціях і атмосфері, яка вабить туристів за кордон. Тепер не обов’язково летіти тисячі кілометрів, щоб відчути цей колорит. Достатньо, відвідати київський заклад. До речі, він отримав премію "Найгостиннішого ресторану національної кухні" на першій церемонії нагородження Kyiv Food Travel Awards-2021! У меню салати, перші та гарячі страви, гарніри, закуски, випічку, хінкалі, десерти та напої (серед яких знайдете чачу).

Заклад
Заклад "Ой, мамо! Це було в Тбілісі"
Фото: Instagram: @oy_mamo

Хачапурі в закладі "Ой, Мамо! Це було в Тбілісі"
Хачапурі в закладі "Ой, Мамо! Це було в Тбілісі"
Фото: Instagram: @oy_mamo

Що з цінами? Прайс середній. Лавандове хачапурі коштує 156 гривень, хінкалі з м’ясний міксом – 18 гривень (1 шт.), долма – 135 гривень.

Де знайти: вул. Саксаганського, 109/20 та вул. Велика Васильківська, 63.

Рекомендуємо переглянути рецепт приготування хачапурі, якщо все ж вирішите залишитися вдома на вихідних.

Нещодавно ми розповіли, які ТОП-заклади Львова, Дніпра та Одеси рекомендуємо для відвідування.

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