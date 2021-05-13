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5 курортів для ідеального відпочинку на морі в Болгарії

Сьогодні, 20:17

На будь-який смак та гаманець

За лічені дні початок літа! Це означає одне – режим обдумування варіантів, де відпочити ввімкнений. Але не будемо приховувати, що про релакс поза Україною ви давненько замислилися. Особливо в країнах, які відкриті для туристів — наприклад, Болгарії. Ми зібрали найкращі курорти цієї країни, щоб ви обрали собі один до душі і були в захваті від відпочинку.

Спойлер: тут дешевше, ніж на пафосних Мальдівах, де бюджетний прайс на двох стартує від 60 тисяч гривень, але не менш красиво.

Курорт Сонячний Берег

Сонячний берег – один із найпопулярніших курортів в південній частині чорноморського узбережжя Болгарії. Частіше сюди їдуть на сімейний відпочинок, але бувають й туристи з шумними компаніями. Бо розвинена інфраструктура сприяє і шанувальники курорту з різними цілями можуть задовольнити свої бажання.

Сонячний берег
Сонячний берег
Фото: Wikipedia

Гордість курорту – берегова смуга протяжністю орієнтовно 8 км з дрібним комфортним піском. Пляжі тут чисті, бо місто віддалене від автомагістралей. За екологічність та безпеку, які дотримані його нагородили європейським сертифікатом "Блакитний прапор". Щодо розваг: історичних музеїв ви не знайдете, але є активний відпочинок – поїздки на джипах чи квадроциклах. Бюджетні готелі шукайте подалі від центру, якщо плануєте "скромну" подорож.

Курорт Золоті Піски

Золоті піски – один з найпопулярніших і дорогих курортів Болгарії. З одного боку він оточений горами, а з іншого – морем. Його обожнює не лише молодь, а й люди у віці, які готові приїхати та відпочивати на пляжі під шумні хіти. Пляжні місцевості здивують своєю чистотою, але тут акценують увагу більше на сірчаних джерела, де можна оздоровитися. Відпочинок в Золотих пісках обійдеться дорожче, ніж на Сонячному березі з огляду на розваги та проживання в готелях.

Болгарія
Болгарія
Фото: Depositphotos

Курорт Светі-Влас (Святий Влас)

Светі-Влас – курорт для перезавантаження та спокійного відпочинку і бюджетних відпусток. Ідеально підійде, якщо ви не любите шумні вечірки, а надаєте перевагу прогулянкам набережною. Компаній активних тусовщиків ви тут не побачите! Якщо приїдете сюди, то спіймаєте двох зайців: поніжитися на пляжі і оздоровитися, бо тут особливий мікроклімат з найчистіше гірським повітрям. Ідеальна локація для відпочинку, якщо у вас проблеми з захворюванням дихальних шляхів.

Светі-Влас
Светі-Влас
Фото: instagram.com/plana_tours

Курорт Албена

Місцевість Албена називають найкращим для сімейного відпочинку. Бо пляжі ідеально підлаштовані під безпечну відпустку: пологий вхід та чистий пісок вражають. І не без безлічі розваг для дітей. А яка там лісова флора, картинка у поєднанні з голубою водою вражає. Готелі знайдете від 2-х до 5-ти зіркових, але врахуйте, що ціни тут вище середнього і дорожчі, ніж на Сонячному Березі. Все ж за бюджетною відпусткою їдьте в Светі-Влас, а за драйвовим відпочинком у Золоті Піски.

Відпочинок в Болгарії восени-2020
Відпочинок в Болгарії восени-2020
Фото: Depositphotos

Курорт Созополь

Созополь – спокійне атмосферне містечко для сімейного відпочинку. Тут неймовірний розлогий пляж з комфортними умовами для релаксу. На набережній величезний вибір кафе, ресторанів, а в місті знайдете колоритні локацій до яких захочете повернутися.

Созополь
Созополь
Фото: Depositphotos

Туристів на курорті вражають старовинні білі будинки з червоною черепицею та вузькі вулички, як у Венеції. Словом, у атмосфері відчутна історія, яку хочеться дослідити гуляючи маленькими вуличками. Ціни в Созополі на проживання та місцеві активності бюджетні.

Раніше ми розповідали, скільки коштує тижневий відпочинок на яхті в Туреччині і що про нього треба знати.

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