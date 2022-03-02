Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка 🚨 Руйнування Харкова
Поиск на segodnya.ua

Де знайти сховище

Що робити під час обстрілу

Медична допомога

Тривожна валіза

Поради безпеки

Мотивація жити
СЬОГОДНІ Life No Stress

Як вберегти психологічне здоров’я дитини під час війни – 8 дієвих порад

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 березня, 15:11
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Діти, які бачили війну, можуть мати психологічні травми у майбутньому. Як не допустити цього – розповідаємо
Як вберегти психологічне здоров’я дитини під час війни - 8 дієвих порад
Як вберегти психологічне здоров’я дитини під час війни - 8 дієвих порад / Фото: Instagram: alexlourie.photo

Росія 7 день поспіль воює проти України. Світ у Мережі бачить шокуючі фото, де немовлята народжуються в метро, а батьки з маленькими дітьми ночують у бомбосховищах без нормальних умов. Прокидатися в холодному підвалі та чути звук обстрілів для найменших – це стрес. Кандидат психологічних наук Спартак Суббота розповів, як підтримати дитину в період воєнного стану, щоб не нашкодити її психіці та мінімізувати стрес. 8 порадами експерт поділився на сторінці в Instagram.

Реклама

Чому важливо подбати про психологічний стан дитини?

Діти, які стали свідками нещадної розправи агресора з батьками чи іншими людьми, стресують та переживають побачене як й дорослі.

Згодом у деяких дітей з'являються психологічні проблеми:

  • страх, що подія повториться.
  • руйнування ілюзії про справедливий світ.
  • відчуття безпорадності.
  • страх власних неконтрольованих емоцій.
  • почуття провини.

У дитини може зафіксуватися в пам'яті картина подій, побачених під час війни. Вона буде знову і знову уявляти найстрашніші моменти того, що сталося (наприклад, поранених людей або особу, яка напала на неї).

Реклама

Діти, які пережили психотравматичну подію, часто не бачать життєвої перспективи та втрачають інтерес до занять, які раніше їх цікавили. Пережита подія може стати причиною для зупинки їхнього особистісного розвитку.

У період війни батькам потрібно турбуватися про психіку дитини та врахувати наступні поради психолога.

8 дієвих порад для психологічного здоров’я малечі


1. Покажіть дитині, що ви розумієте серйозність її переживань та знаєте інших дітей, які перебували в аналогічній ситуації.

Реклама

Наприклад: "Я знаю одного сміливого хлопчика, з яким теж таке траплялось".

2. Створіть атмосферу безпеки: частіше обіймайте дитину, розмовляйте з нею, а ще станьте одним з учасників його улюбленої настільної гри.

3. Подивіться разом з дитиною довоєнні фото, де життя було мирне, щоб пригадати позитивні моменти. Це допоможе мінімізувати неприємні спогади з перших днів війни.

4. Поговоріть про майбутнє після війни. Допоможіть дитині "вибудувати" перспективний план на життя – обговоріть конкретні цілі з зазначенням дедлайну.

5. Повторюйте, що відчувати безпорадність, страх та гнів – це нормально в період війни.

6. Підвищуйте самооцінку дитини. Частіше хваліть її за хороші вчинки.

7. Сприяйте грі дитини з піском, водою чи глиною. Умовно активність допоможе дитині під час гри вивести назовні її переживання у вигляді образів.

8. Не виконуйте будь-які капризи через відчуття жалю. Дитина може стати тираном у майбутньому, якщо батьки виконуватимуть усі забаганки (враховуючи безглузді).

Нагадаємо, де взяти онкопрепарати під час війни з Росією – список контактів та організацій.

Також важливо знати, що робити у разі аварій на хімічному об'єкті.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Наші янголи-охоронці

Той, хто пройшов крізь вогонь. Сапер-матрос підірвав міст разом із собою, щоб зупинити танки РФ.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
"Привид Києва". Київський військовий пілот-ас уже став символом та легендою українсько-російської війни. За перші 6 днів він збив 20 літаків ворога...
Слава Україні!
Втрата
Порада на сьогодні
Як пережити смерть близького
Читати
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Фото дня
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Онлайн-консультація лікаря
45 експертів
Контакти
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Онлайн-карта
Продуктові магазини
Відвідати
Варто знати
Як поводитися на блокпостах
Поради міністра
Читати

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти