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Цілодобова урядова гаряча лінія – 1545: чим там можуть допомогти

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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2 березня, 21:38
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Куди телефонувати, щоб допомогли у цій страшній ситуації? Уряд запустив колцентр та гарячу лінію. Які питання там допоможуть вирішити
Куди дзвонити - цілодобова урядова гаряча лінія
Куди дзвонити - цілодобова урядова гаряча лінія / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні

Внаслідок війни, яку розв'язав агресор – Росія та її Путін, багато українців зіштовхнулися з життєво важливими питаннями. Щоб їх вирішити, влада нашої країни запустила цілодобову гарячу лінію – 1545!

Дзвінки з усієї території України через мережу фіксованого зв'язку "Укртелеком", а також телефонів мобільних операторів "Київстар", "Vodafone Україна", "Лайфселл" – безкоштовні.

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Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової гарячої лінії +38 044 284 19 15. Оплата – за тарифами відповідного оператора зв'язку, якщо ви дзвоните з території іншої держави.

Цілодобова урядова "гаряча лінія" – 1545
Цілодобова урядова "гаряча лінія" – 1545 / Фото: kmu.gov.ua

Які питання допоможуть вирішити:

  • проблеми з водопостачанням, водовідведенням, опаленням;
  • ушкодження інфраструктури: газопроводів, залізниці, комунальної інфраструктури;
  • евакуація та повернення громадян, змушених виїхати за кордон через вторгнення Росії в Україну;
  • потреби у продуктах харчування та товарах першої необхідності, питання продажу товарів за підвищеними цінами;
  • потреби у ліках;
  • потреби у пальному;
  • питання соціальних виплат, отримання пенсій;
  • проблемні питання з головами громад та іншими представниками місцевого самоврядування.

Сайт урядового контактного центру: https://ukc.gov.ua.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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