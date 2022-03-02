Цілодобова урядова гаряча лінія – 1545: чим там можуть допомогти

Внаслідок війни, яку розв'язав агресор – Росія та її Путін, багато українців зіштовхнулися з життєво важливими питаннями. Щоб їх вирішити, влада нашої країни запустила цілодобову гарячу лінію – 1545!
Дзвінки з усієї території України через мережу фіксованого зв'язку "Укртелеком", а також телефонів мобільних операторів "Київстар", "Vodafone Україна", "Лайфселл" – безкоштовні.
Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової гарячої лінії +38 044 284 19 15. Оплата – за тарифами відповідного оператора зв'язку, якщо ви дзвоните з території іншої держави.
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Які питання допоможуть вирішити:
- проблеми з водопостачанням, водовідведенням, опаленням;
- ушкодження інфраструктури: газопроводів, залізниці, комунальної інфраструктури;
- евакуація та повернення громадян, змушених виїхати за кордон через вторгнення Росії в Україну;
- потреби у продуктах харчування та товарах першої необхідності, питання продажу товарів за підвищеними цінами;
- потреби у ліках;
- потреби у пальному;
- питання соціальних виплат, отримання пенсій;
- проблемні питання з головами громад та іншими представниками місцевого самоврядування.
Сайт урядового контактного центру: https://ukc.gov.ua.
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