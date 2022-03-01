Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🎒 Тривожна валізка 🇺🇦 Призов резервістів 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua

Де знайти сховище

Що робити під час обстрілу

Медична допомога

Тривожна валіза

Поради безпеки

Мотивація жити
СЬОГОДНІ Life No Stress

Чому краще розраховуватися за продукти безготівково

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 березня, 02:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У магазинах та аптеках триває ажіотаж. Люди намагаються скуповувати всього і побільше. Чим краще платити за продукти – карткою чи готівкою? Розповідаємо у матеріалі
Чому варто розплачуватись картами в магазинах
Чому варто розплачуватись картами в магазинах / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні

Після закінчення комендантської години насамперед українці вирушають у продуктові магазини та аптеки, щоб поповнити запаси перед черговими бомбардуваннями. Одним з найголовніших і найгостріших питань у громадян постає наявність готівки. Люди намагаються знайти хоч якісь банкомати та зняти стільки грошей, скільки можливо. Пояснюємо, чому це не варто робити.

Пам'ятайте, часто ми можемо піддаватися паніці і бігти скуповувати все підряд – 10 буханців хліба, 15 пачок антибіотиків про всяк випадок і 5 пачок масла. По-перше, зупиніться, віддихайте, і візьміть найнеобхідніше. Пам'ятайте, ви зможете подужати тільки одну булку, таблетки будуть припадати пилом у вашій аптечці, як і масло залежатися в морозилці, поки ви все це не викинете. В цей час вашому сусідові може просто не вистачити елементарних продуктів харчування.

Реклама

Після того, як ви визначитеся зі списком найпотрібніших продуктів, перед вами постане питання – купувати за готівку або використовувати картку. Порада – розраховуйтесь у магазинах та аптеках картами.

Чому

Інкасатори просто фізично не встигатимуть прибувати на місця, привозити та забирати гроші в умовах воєнного стану. Також, наявність грошей у касах магазинів, аптек та АЗС зайвий раз привертатимуть увагу мародерів та диверсантів.

Фахівці всієї країни посилено працюють над тим, щоб забезпечити роботу банківської системи. Якщо в магазині вам відмовляють приймати карти, найімовірніше, працівники порушують закон. Їхня діяльність прирівнюватиметься до мародерства. Варто записати такий інцидент та передати інформацію поліції чи журналістам.

Реклама

Пам'ятайте, до припинення війни, започаткованої Путіним, залишилося зовсім небагато. Разом ми сила!

Все буде Україна!

Читайте також:

Реклама

Посилання дня: як виїхати з міста, якщо у вас нема машини

Джорджо Армані провів показ у повній тиші з поваги до українців. Чому мовчать інші дизайнери

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Keep Calm
Корисна порада на сьогодні
Як відновити сили в ці нелегкі часи
Дізнатись!
Doodle Сьогодні
28 лютого. Уоллес Карозерс. Цього дня 87 років тому американець синтезував перше у світі синтетичне волокно – нейлон…
Історія дня - за хвилину
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Дізнатись!
Ukrainian Fashion Week
25 років моди в Україні
Новий сезон
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Афіша
Концерти лютого
Відвідати
Тоді і зараз
Чи впізнаєте на цьому фото 2006 року Олю Полякову?
Більше фото
Здорово
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
21 — 27 лютого
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти