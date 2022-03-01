Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🎒 Тревожный чемоданчик 🇺🇦 Призыв резервистов 🚨 Режим ЧП
Поиск на segodnya.ua

Где найти убежище

Что делать при обстреле

Медицинская помощь

Тревожный чемодан

Советы безопасности

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Почему лучше рассчитываться за продукты по безналу

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 марта, 02:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В магазинах и аптеках продолжается ажиотаж. Люди стараются скупить всего и побольше. Чем лучше платить за продукты – картой или наличными? Рассказываем в материале
Почему стоит расплачиваться картами в магазинах
Почему стоит расплачиваться картами в магазинах / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

По окончании комендантского часа первым делом украинцы отправляются в продуктовые магазины и аптеки, чтобы пополнить запасы перед очередными бомбежками. Одним из самых главных и острых вопрос у граждан встает наличие наличных денег. Люди стараются найти хоть какие-то банкоматы и снять столько денег, сколько возможно. Объясняем, почему этого не стоит делать.

Помните, зачастую, мы можем поддаваться панике и бежать скупать все подряд – 10 буханок хлеба, 15 пачек антибиотиков на всякий случай и 5 пачки масла. Во-первых, остановитесь, отдышитесь, и возьмите самое необходимое. Помните, вы сможете осилить только одну булку, таблетки будут пылиться в вашей аптечке, как и масло залеживаться в морозилке, пока вы все это не выбросите. В это время вашему соседу может просто не хватить элементарных продуктов питания.

Реклама

После того, как вы определитесь со списком самых нужных продуктов, перед вами встанет вопрос – покупать из за наличные деньги или использовать карту. Совет – рассчитывайтесь в магазинах и аптеках картами.

Почему

Инкассаторы просто физически не будут успевать прибывать на места, привозить и забирать деньги в условиях военного положения. Также, наличие денег в кассах магазинов, аптек и АЗС будут лишний раз привлекать внимание мародеров и диверсантов.

Специалисты всей страны усиленно работают над тем, чтобы обеспечить работу банковской системы. Если в магазине вам отказывают принимать карты, скорее всего, работники нарушают закон. Их деятельность будет приравниваться к мародерству. Стоит записать такой инцидент и передать информацию полиции либо журналистам.

Реклама

Помните, до прекращения войны, начатой Путиным, осталось совсем немного. Вместе мы сила!

Все буде Україна!

Читайте также:

Реклама

Ссылка дня: как выехать из города, если у вас нет машины

Джорджо Армани провел показ в полной тишине из уважения к украинцам. Почему молчат другие дизайнеры

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Keep Calm
Полезный совет на сегодня
Как восстановить силы в эти нелегкие времена
Узнать!
Doodle Сегодня
28 февраля. Уоллес Карозерс. В этот день 87 лет назад американец синтезировал первое в мире синтетическое волокно – нейлон…
История дня - за минуту
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Узнать!
Ukrainian Fashion Week
25 лет моды в Украине
Новый сезон
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Афиша
Концерты февраля
Посетить
Тогда и сейчас
Узнаете на этом фото 2006 года Олю Полякову?
Больше фото
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
21 — 27 февраля
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять