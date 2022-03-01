Почему лучше рассчитываться за продукты по безналу

В магазинах и аптеках продолжается ажиотаж. Люди стараются скупить всего и побольше. Чем лучше платить за продукты – картой или наличными? Рассказываем в материале

Почему стоит расплачиваться картами в магазинах / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

По окончании комендантского часа первым делом украинцы отправляются в продуктовые магазины и аптеки, чтобы пополнить запасы перед очередными бомбежками. Одним из самых главных и острых вопрос у граждан встает наличие наличных денег. Люди стараются найти хоть какие-то банкоматы и снять столько денег, сколько возможно. Объясняем, почему этого не стоит делать.

Помните, зачастую, мы можем поддаваться панике и бежать скупать все подряд – 10 буханок хлеба, 15 пачек антибиотиков на всякий случай и 5 пачки масла. Во-первых, остановитесь, отдышитесь, и возьмите самое необходимое. Помните, вы сможете осилить только одну булку, таблетки будут пылиться в вашей аптечке, как и масло залеживаться в морозилке, пока вы все это не выбросите. В это время вашему соседу может просто не хватить элементарных продуктов питания.

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После того, как вы определитесь со списком самых нужных продуктов, перед вами встанет вопрос – покупать из за наличные деньги или использовать карту. Совет – рассчитывайтесь в магазинах и аптеках картами.

Почему

Инкассаторы просто физически не будут успевать прибывать на места, привозить и забирать деньги в условиях военного положения. Также, наличие денег в кассах магазинов, аптек и АЗС будут лишний раз привлекать внимание мародеров и диверсантов.

Специалисты всей страны усиленно работают над тем, чтобы обеспечить работу банковской системы. Если в магазине вам отказывают принимать карты, скорее всего, работники нарушают закон. Их деятельность будет приравниваться к мародерству. Стоит записать такой инцидент и передать информацию полиции либо журналистам.

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Помните, до прекращения войны, начатой Путиным, осталось совсем немного. Вместе мы сила!

Все буде Україна!

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