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Посилання дня: як виїхати з міста, якщо у вас немає машини

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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1 березня, 00:42
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Telegram-бот "Нам по дорозі" дозволяє швидко знайти водіїв, які мають вільні місця в автомобілі та бажання допомогти евакуюватися
Telegram-бот, який допоможе знайти попутників під час евакуації
Telegram-бот, який допоможе знайти попутників під час евакуації / Фото: freepik.com, Колаж: Сьогодні

В Україні триває війна. Жорстоке вбивство народу російськими окупантами, керованими психічно хворою людиною, змусило вже тисячі українців покинути свої будинки через військові дії у їхніх містах. А що робити, якщо люди бажають поїхати або їм необхідно покинути свої будинки, щоб врятувати життя собі та своїм близьким, але вони не мають такої можливості.

Для людей, які не мають власного автомобіля, а також тих, хто не може виїхати поїздом, фахівці компаній Grammarly, Techery.io, Pone, Reiseplan, Angry та Дєд створили Telegram-бот "Нам по дорозі". З його допомогою люди зможуть виїхати до безпечніших регіонів країни.

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Небайдужі люди, які готові підвезти сусідів зі свого міста, зможуть запропонувати вільне місце в автомобілі.

Як це працює

  • Запустити бот можна за посиланням: https://t.me/nampodorozi_bot
  • Після активації робота ті, хто шукає водіїв, зможуть вказати звідки і куди вони хочуть поїхати, а також скільки місць їм потрібно. Потім потрібно вказати, чи є з вами діти чи тварини, багаж та інші деталі. Люди повинні залишити в оголошеннях свої номери телефонів, щоб водії могли зв'язатися з ними.
  • Щоб водії могли переконатися, що людина не є окупантом, а також дізнатися більше інформації про попутника, бот запропонує поділитися посиланнями на профілі в Telegram та Instagram.
  • Водіїв бот запитає, звідки вони вирушають, куди прямують і скільки вільних місць у них у машині.
  • Після вводу даних, бот шукає серед оголошень підходящі і з'єднує їх.

Ми не маємо сумніву, що люди захочуть допомогти один одному евакуюватися. Тому хочемо дати їм легкий та безпечний спосіб знайти один одного. Водіям це нічого не варте, до того ж разом їхати спокійніше та дешевше, – розповіли засновники проєкту.

Щоб подорож була безпечною, бот буде наполегливо радити супутникам розмовляти лише українською та перевіряти один у одного документи у додатку Дія.

Звичайно, перевірити попутника можна відомими для кожного українця словами.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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