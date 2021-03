Нову лінійку віскі від Old Forester вперше за 150 років підписала жінка

До цього пляшки бренду підписували тільки чоловіки

Old Forester анонсував нову серію обмеженого тиражу віскі The 117 Series. Родзинка якого – підпис на пляшках жінки-дегустаторки Джекі Зікан, бо попередні 150 років це робили виключно чоловіки. Про це повідомляє Beverage Dynamics.

Фото: Beverage Dynamics

Алкогольний бренд Old Forester оголосив про перше видання серії The 117 Series, воно називається – High Angels 'Share. За серію відповідає дегустаторка Джекі Зікан, відповідно, їй пощастило стати першою жінкою за останні 150 років, яка поставила свій підпис на пляшках лінійки Old Forester. Це традиційна процедура підпису серед відповідальних за випуск серії, але до цього були тільки чоловіки.

Old Forester каже, що віскі має смак сухофруктів і поєднань різнотрав'я. Рекомендує нове лімітоване віскі вживати з водою, або кубиком льоду, щоб розкрити його гастроісторію на максимум. Ціна за одиницю – 49,99 доларів.

Нещодавно ми розповіли про критичний стан експорту віскі у Великобританії, а також про судову справу преміального просекко Bottega.

