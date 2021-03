Новую линейку виски от Old Forester впервые за 150 лет подписала женщина

К этому бутылки бренда подписывали только мужчины

Old Forester анонсировал новую серию ограниченного тиража виски The 117 Series. Изюминка которого – подпись на бутылках женщины-дегустаторши Джеки Зикан, так как предыдущие 150 лет это делали исключительно мужчины. Об этом сообщает Beverage Dynamics.

Фото: Beverage Dynamics

Алкогольный бренд Old Forester объявил о первом издание серии The 117 Series, оно называется – High Angels 'Share. За серию отвечает дегустаторша Джеки Зикан, соответственно ей еще и повезло стать первой женщиной за последние 150 лет, которая поставила свою подпись на бутылках линейки Old Forester. Это традиционная процедура подписи среди ответственных за выпуск серии, но до этого были только мужчины.

Old Forester говорит, что виски имеет вкус сухофруктов и сочетаний разнотравья. Рекомендует новое лимитированное виски употреблять с водой или кубиком льда, чтобы раскрыть его гастроисторию на максимум. Цена за единицу – 49.99 долларов.

Недавно мы рассказали о критическом состоянии экспорта виски в Великобритании, а также о судебном деле премиального просекко Bottega.

