Не припиняють наживатися на українцях! 4 найдорожчих готелі в Буковелі під час війни

Лише один з преміальних готелів зробив знижку на номер, де доба проживання коштує понад 12 тис. гривень

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Жителі України масово виїжджають за кордон через війну. Країни йду на поступки та полегшують правила в’їзду, а деякі готелі – безоплатно заселяють українців. Цього очікували й від найдорожчого курорту України Буковелю! Але ні, дива не сталося. Преміальність залишилася безжальною "преміальністю" всупереч війні.

Ми проаналізували пропозиції житла на Booking. І розповімо про ТОП-4 найдорожчих готелі Буковеля, де не проявили милосердя до людей, які залишилися без даху над головою та пропонують житло за високими цінниками.

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Де українських біженців безоплатно заселяють за кордоном?

Міжнародна мережа готелів Hilton заселяє українських біженців безоплатно на 5 днів в один з готелів. Їх у Європі понад 200. Достатньо зареєструватися на сайті HospitalitySupport, щоб отримати 5 "монет", які будуть пропуском у безоплатний номер.

Але пропозиція готелів Hilton "ховається", коли згадуєш про актора Бенедикта Камбербетча. Він зголосився безоплатно заселити українських біженців у свій лондонський особняк за британською програмою Homes for Ukraine.

Артист вкотре продемонстрував підтримку Україні / Фото: Getty Images

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У Мережі стали вірусними фото його 4-ри поверхового особняка, де буцімто буде тимчасовий прихисток українців. Актор особняк купив ще в 2015 -му приблизно за 106 млн гривень.

/ Фото: The Daily Mail

Ще одна безкоштовна та водночас безцінна пропозиція для тимчасового заселення українців – від короля Нідерландів Віллема-Александра. Він запропонував використати один із своїх замків як прихисток для біженців з України. Милосердний вчинок!

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/ Фото: Wikipedia

Є готелі в Європі, які заселяють безоплатно мам з маленькими дітьми в комфортабельні номери. Продовжувати розповідати про допомогу для українців можна безкінечно. Україна дякує за це небайдужим!

Тенденція останніх днів показала: у воєнний час видно світлих людей, які попри статус готові допомогти всім. І неважливо – це остання пенсія, номер в готелі чи замок. Але є люди, які наживаються на воєнному стані та закривають очі на запит людей про допомогу. Серед них – деякі власники готелів у Буковелі.

Хто ввійшов список у ТОП-4?

Найдорожчий номер знайшли в готелі HVOYA Apart-Hotel. Ціна за добу – 12 637 гривень. За ці гроші заселять в апартаменти площею 61 м² з двома спальнями.

В списку найдорожчих готелів на Booking – це єдиний преміальний готель, який зробив знижку на проживання. Ціна апартаментів без знижки становила 16 412 гривень.

/ Фото: booking.com

Далі – готель MARION SPA, де найдорожчий вільний номер сьогодні коштує 12 200 гривень. За ці гроші поселять в суперлюкс площею 40 м² з доступом до спа-центру. В люксі поміститься сім’я з 5 людей.

/ Фото: booking.com

Серед преміальних пропозицій на Booking побачили вільну віллу Villa Olexandr&Matvii. Ціна за добу проживання - 12 тис. гривень. За ці гроші житимете у віллі з трьома спальнями та вітальнею зможе поміститися 9 людей. За тижневе проживання в преміальних умовах готуйтеся заплатити 84 тис. гривень.

/ Фото: booking.com

"Найбюджетніший" варіант у списку ТОП-4 – готель ШПИЦІ Hotel & SPA. За преміальний люкс з терасою площею 64 м² та доступом до спа-центру заплатите 10 038 гривень.

Інформація актуальна на момент публікації. Список ТОП-4 найдорожчих пропозицій журналісти "Сьогодні" формували з огляду на вільні номера у березні та квітні. Найдорожчий 5-ти зірковий готель Буковелю Radisson Blu Resort Bukovel не ввійшов в добірку. Причина цьому – відсутність вільних номерів на найближчі дати. Заселитись бажаючі можуть з 6 травня 2022 року.

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