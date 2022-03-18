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Безоплатно! Українцям подарують 5-ти денне проживання в преміальних готелях Hilton

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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18 березня, 19:24
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Сітка готелів надасть 1 млн номерів у Європі для біженців з України
Безоплатно! Українцям подарують 5-ти денне проживання в преміальних готелях Hilton
Безоплатно! Українцям подарують 5-ти денне проживання в преміальних готелях Hilton / Фото: booking.com

Після початку війни в Україні, яку розпочала Росія, українці вимушені були виїхати з країни за кордон через небезпеку та знайти новий тимчасовий дім. Країни світу допомагають українцям – спрощують правила в’їзду, а деякі готелі безоплатно заселяють. Сітка готелів Hilton повідомила про безоплатний прихисток для українців на 5 діб.

Кожен біженець з України має змогу безоплатно заселитися в один з готелів сітки Hilton. Максимальний термін проживання для одного – 5 днів.

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Охочим необхідно зареєструватися на сайті HospitalitySupport та заповнити заявку, щоб отримати 5 "монет" для безоплатного заселення (1 монета = 1 день в готелі). Термін дії "монет" до 2024 року.

Покрокова інструкція:

  1. Зареєструйтеся на сайті HospitalitySupport.
  2. Створіть власний профіль та активуйте його.
  3. Вам автоматично нарахують 5 "монет".
  4. Оберіть бажаний готель у Європі з переліку (їх понад 200).
  5. Забронюйте дату відвідин та натисніть кнопку Book now.
  6. Введіть персональні дані, щоб отримати підтвердження на пошту.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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