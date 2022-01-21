За добу – 80 тис. гривень! Як виглядає найдорожчий готель Буковеля, де не вгодили дружині Віктора Павліка

Українські знаменитості – гості готелю. Здавалося б все завдяки ідеальним умовам, але відгуки свідчать про інше. Як насправді там живеться – розповідаємо

Як виглядає найдорожчий готель Буковеля, де не вгодили дружині Віктора Павліка / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Попри недоліки Буковель залишається номером 1 в Україні для релаксу взимку. Нещодавно ми розповідали про реалії курорту, де середньостатистичним українцям відпочинок не світить. Бо ціни шокують! Сьогодні дізнаєтеся про особливості найдорожчого 5* готелю Radisson Blu Resort в Буковелі.

Він єдиний в регіоні має право розміщувати 5 зірок на фасаді, бо відповідає світовим стандартам. Не дивно, чому найдорожчий номер в Буковелі за 80 тис. гривень знайшли саме тут. Високі ціни в готелі – це очевидність.

Реклама

Але обурливі відгуки туристів не очікували побачити. Що ж відбувається у пафосному готелі, дізнайтеся в статті.

За що люди платять 80 тис. гривень за добу?

У преміальному 5* готелі пропонують номер, від якого складно відмовитися багатіям та любителям особливого. І це президентський люкс площею 299 м².

Реклама

Чому "складно"? Бо це найкращий та найпреміальніший варіант для проживання в Буковелі. Хто ж від такого відмовиться!

Тим паче, що за перебування в хоромах треба заплатити якихось 80 тис. гривень. Ціна вказана не за місяць (як ви могли подумати), а за добу.

Реклама

В розпорядженні гостей президентський люкс, де розміститься до 6 осіб. Здивуєтеся, там відсутній дизайн "дорого-багато", як в найдорожчому готелі Києва InterContinental.

Дизайн просторих кімнат "скромний". Він не асоціюється з інтер’єром колишньої резиденції "Межигір’я" Віктора Януковича. Знайдете три спальні, вітальню з каміном, кімнату для переговорів, мінікухню та гідромасажну ванну.

Особливість люксу – це власна сауна та балкон з терасою, щоб насолоджуватися краєвидами Карпат.

Ми очікували побачити сучасний дизайн останніх трендів з розкішними диванами та мраморною плиткою. Інтер’єр нагадує звичайний люкс, який пропонують в готелі. Але він коштує на 50 тис. гривень менше. Самі подивіться!

Очікування не виправдалися, бо найдорожчий номер виявився "скромним". На Мальдівах, заплативши 80 тис. гривень за добу, ви б жили в ексклюзивній віллі на воді. А ще з й власним басейном. Як вам таке? Басейн в преміальному готелі Буковеля також є, але він загальний для всіх відпочивальників.

Чи є "плюшки" для мешканців президентського люксу?

Серед бонусів для туристів, які заплатили шалену суму за президентський люкс, - безоплатні сніданки в ресторані при готелі Montblanc. На цьому "плюшки" закінчуються.

За вечерю та обід треба платити самостійно. Якщо підете на ланч в ресторан, то забудьте про економію. Бо за сирники з родзинками віддасте 200 гривень, салат "Грецький" 230 гривень, а буябес з морепродуктами – 480 гривень.

Додатково гості користуються безоплатною парковкою, спортзалом, сауною та басейном (як й решта жильців). Якщо ви чекали побачити у списку безлімітне шампанське Moët & Chandon чи лобстери, то їх не буде.

Чи є дешевші номери?

Якщо ви не готові платити 80 тис. гривень за добу, то забронюйте дешевші номери. Ціна найбюджетнішої пропозиції на Booking для двох з урахуванням сніданку – 10 тис. гривень. Туристи, які хочуть поселитися у спа-люкс з терасою, віддають 15 тис. гривень. За сімейний номер для чотирьох осіб зі сніданками треба заплатити 18 тис. гривень.

Побачені ціни на номери мотивують покинути країну, щоб відпочити на березі моря. Бо купити тур для двох за кордон – дешевше, ніж відпочити день в найдорожчому готелі Буковеля. Наприклад, за тижневий відпочинок для двох в Дубаї в 3* готелі заплатите 20 тис. гривень.

Які враження у туристів після проживання?

Ми прочитали коментарі гостей готелю в Google Maps, Booking та TripAdvisor. Більшість з них позитивні: туристи задоволені затишною атмосферою та релакс-послугами.

Але були відгуки, які обурили. Люди платять шалені кошти, а їх заселяють в брудний номер, готують несмачну їжу, а ще туристи ризикують власним здоров’ям під час перебування в готелі.

Відвідувачка Настя Нагорняк зізналася, що готель на практиці не виправдав своїх 5 зірок.

Один з найдорожчих готелів Буковеля, але ціна не відповідає якості. Кухня не розвинена та не розширена, однак ціна зависока. Заселення дуже довго проходить. Повторюсь, розчарована в якості готелю, очікувала зовсім іншого. Незважаючи на це, дякуємо те, що дозволяєте з тваринами жити , – написала вона.

Туристка Ірина Лазарєва назвала найдорожчий готель Буковеля "непоганим". Бо номер їй дістався жахливий. На щастя, спа, сніданки та розташування вона оцінила.

Непоганий готель. Хороші сніданки. В ресторанах кухня не дуже. В номерах все пошарпано, брудно, на люстрі над ванною пилюка висить!!! Персонал ввічливий. Кататися зручно – підйомник біля входу. Вниз спуститеся лише на таксі!!! Чудовий СПА, – написала вона.

Відвідувач Олександр зізнався про недотримання карантинних норм в ресторані готелю. Туристи не одягають маски, хоча їх безоплатно роздають. Персонал не стежить за коронавірусними нормами, тож гості ризикують здоров'ям.

Ніхто не контролює носіння масок. На сніданках купа людей перед відкритою їжею. Переважна більшість без масок, хоч їх і видають, – написав він.

Хто зі знаменитостей відпочивав у Radisson Blu Resort?

Серед гостей найдорожчого готелю – сім’я співака Віктора Павліка, яка відзначилася там в січні 2022-го. Після їх відвідин гості готелю презирливо п’ють еспресо, яке входить в послугу безоплатного сніданку. Все завдяки дружині – Катерині Репяховій.

Вона порівняла два аналогічних готельних еспресо: одне за 80 гривень, а інше – безкоштовне зі сніданку. Словом, платний напій їй приготували смачніший.

За 80 гривень набагато смачніше, – написала вона у сторіс в Instagram.

/ Фото: скріншот

Ми зателефонували на рецепцію, щоб запитати, яке все ж еспресо смачніше. Нам відповіли, що на ресторан гості не жаліються і для них такий відгук – дивина. Адміністратор ідеалізувала якість харчування при готелі попри негативні відгуки відвідувачів, якими ділилися вище.

Репяхова також розповіла про враження від готелю: з переваг – близьке розміщення гірки для лиж, а з недоліків – немає де гуляти з візочком і в центр не потрапиш, лише в обхід. Словом, вона мріяла про відпочинок в дорогому готелі, але він виявився неідеальним.

Володимир Зеленський – це наступний гість, якого бачили в готелі в січні. Президент приїхав на свята до Буковелю. По сусідству з ним жив Коломойський. Цікаво, комусь з них все ж дістався президентський люкс, який один в готелі?!

Чи варто платити 80 тис. гривень за добу в президентському номері?

Відпочинок в президентському люксі готелю Radisson Blu Resort – це розкіш. Чого лише варта ціна! Але очікування можуть не виправдатися, якщо ви візуалізували його з дизайнерським ремонтом, безлімітним шампанським та делікатесами. Загалом вартість люксу найвища серед усіх номерів через найбільшу площу.

Активним туристам, які весь день катаються на лижах, немає сенсу платити 80 тис. гривень за добу в люксі. Бо більшу частину відпочинку вони проведуть поза готелем.

Якщо ви плануєте лінивий релакс, то преміальний номер для вас. Але знімайте рожеві окуляри та не чекайте казки за 80 тис. гривень. За неї доведеться доплатити

Дізнайтеся також, як насправді годують туристів у дорогих закладах Буковеля.