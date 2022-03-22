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Не перестают наживаться на украинцах! 4 самых дорогих отеля в Буковеле во время войны

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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22 марта, 16:06
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Только одна из премиальных гостиниц сделала скидку на номер, где сутки проживания стоят более 12 тыс. гривен
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Жители Украины массово выезжают за границу из-за войны. Страны иду на уступки и облегчают правила въезда, а некоторые отели – бесплатно заселяют украинцев. Этого ожидали и от самого дорогого курорта Украины Буковеля! Но нет, чуда не произошло. Премиальность осталась безжалостной "премиальностью" вопреки войне.

Мы проанализировали предложения жилья на Booking. И расскажем о ТОП-4 самых дорогих гостиницах Буковеля, где не проявили милосердия к людям, которые остались без крыши над головой и предлагают жилье по высоким ценникам.

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Где украинских беженцев бесплатно заселяют за границей?

Международная сеть отелей Hilton заселяет украинских беженцев бесплатно на 5 дней в один из отелей. Их в Европе более 200. Достаточно зарегистрироваться на сайте Hospitality Support, чтобы получить 5 "монет", которые будут пропуском в бесплатный номер.

Но предложение отелей Hilton "скрывается", когда упоминаешь об актере Бенедикте Камбербетче. Он сообщил о бесплатном заселение украинских беженцев в свой лондонский особняк по британской программе Homes for Ukraine.

Артист в очередной раз продемонстрировал поддержку Украине
Артист в очередной раз продемонстрировал поддержку Украине / Фото: Getty Images

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В Сети стали вирусными фото его 4-х этажного особняка, где якобы будет временный дом украинцев. Актер особняк купил еще в 2015-м примерно за 106 млн гривен.

/ Фото: The Daily Mail

Еще одно бесплатное и одновременно бесценное предложение для временного заселения украинцев от короля Нидерландов Виллема-Александра. Он предложил использовать один из своих замков как временное место проживания для беженцев из Украины. Милосердный поступок!

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/ Фото: Wikipedia

Есть отели в Европе, которые заселяют бесплатно мам с маленькими детьми в комфортабельные номера. Продолжать рассказывать о помощи для украинцев можно бесконечно. Украина благодарит небезразличных за это!

Тенденция последних дней показала: в военное время видно светлых людей, которые несмотря на статус, готовы помочь всем. И неважно – это последняя пенсия, номер в отеле или замок. Но есть люди, которые наживаются на военном положении и закрывают глаза на запрос людей о помощи. Среди них – некоторые владельцы гостиниц в Буковеле.

Кто вошел список в ТОП-4?

Самый дорогой номер найден в отеле HVOYA Apart-Hotel. Цена в сутки – 12 637 гривен. За эти деньги заселят в апартаменты площадью 61 м2 с двумя спальнями.

В списке самых дорогих отелей на Booking – это единственная премиальная гостиница, которая сделала скидку на проживание. Цена апартаментов без скидки – 16 412 гривен.

/ Фото: booking.com

Далее – отель MARION SPA, где самый дорогой свободный номер стоит 12 200 гривен. За эти деньги поселят в суперлюкс площадью 40 м2 с доступом к спа-центру. В люксе поместится семья из 5 человек.

/ Фото: booking.com

Среди премиальных предложений на Booking увидели свободную виллу Villa Olexandr&Matvii. Цена за сутки проживания – 12 тыс. гривен. За эти деньги будете жить в вилле с тремя спальнями и гостиной, где поместиться 9 человек. Зе неделю проживания в премиальных условиях заплатите 84 тыс. гривен.

/ Фото: booking.com

Самый бюджетный вариант в списке ТОП-5отель ШПИЦЫ Hotel & SPA. За премиальный люкс с террасой площадью 64 м² и доступом к спа-центру заплатите 10 038 гривен.

Информация актуальна в момент публикации. Список ТОП-4 самых дорогих предложений журналисты "Сегодня" формировали с учетом свободных номеров в марте и апреле. Самый дорогой 5-звездочный отель в Буковеле Radisson Blu Resort Bukovel не вошел в подборку. Причина – отсутствие свободных номеров на ближайшие даты. Заселиться желающие могут с 6 мая 2022 года.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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