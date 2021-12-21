Новорічний плей-лист: Україна запустила офіційний аккаунт на Spotify

Міністерство закордонних справ продовжує створювати позитивний імідж для країни

Україна отримала власний акаунт на Spotify / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки Tinder тестує функцію пошуку пари на музичний смак, для України створили офіційний обліковий запис на сервісі стрімінгу музики Spotify. Про це розповіли у МЗС.

Тепер іноземні користувачі можуть послухати музичну добірку України українською та зарубіжними мовами та трохи більше зрозуміти культуру країни. Над створенням сторінки працювали Міністерство закордонних справ, Український інститут та команда онлайн-медіа "СЛУХ".

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Головна місія українського Spotify – підтримати настрій слухача. Гостям пропонують композиції, що відповідають різним емоційним станам. У першу добірку увійшло 6 таких пісень.

Крім музики, сторінка України також просуває популяризацію туристичних визначних пам'яток та висвітлює культурні традиції, наприклад, національну кухню. Тому в одній із добірок порівнюють відчуття щастя із почуттям, коли борщ вийшов досить червоним. Окремий плейлист присвячений Різдву та "Щедріку" (Carol of the Bells).

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В оформленні сторінки використані фотографії українських фотографів-партнерів фотобанку на офіційному сайті України та UkraineNOW.

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