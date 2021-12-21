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Новогодний плей-лист: Украина запустила официальный аккаунт на Spotify

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
21 декабря, 14:04
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Министерство иностранных дел продолжает создавать позитивный имидж стране
Украина получила свой аккаунт на Spotify
Украина получила свой аккаунт на Spotify / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока в Tinder тестирует функцию поиска пары по музыкальному вкусу, для Украины создали официальный аккаунт на сервисе стриминга музыки Spotify. Об этом рассказали в МИД.

Теперь иностранные пользователи могут послушать музыкальную подборку Украины на украинском и зарубежных языках и немного больше понять культуру страны. Над созданием страницы работали Министерство иностранных дел, Украинский институт и команда онлайн-медиа "СЛУХ".

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Главная миссия украинского Spotify – поддержать настроение слушателя. Гостям предлагают композиции, соответствующие разным эмоциональным состояниям. В первую подборку вошло 6 таких песен.

Помимо музыки, страница Украины также продвигает популяризацию туристических достопримечательностей и освещают культурные традиции, например, национальную кухню. Поэтому в одной из подборок сравнивают ощущение счастье с чувством, когда борщ получился достаточно красным. Отдельный плейлист посвящен Рождеству и "Щедрику" (Carol of the Bells).

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В оформлении страницы использованы фотографии украинских фотографов — партнеров фотобанка на официальном сайте Украины и UkraineNOW.

Также слушайте лучшие подкасты 2021 года по версии Apple.

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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