Новогодний плей-лист: Украина запустила официальный аккаунт на Spotify

Министерство иностранных дел продолжает создавать позитивный имидж стране

Украина получила свой аккаунт на Spotify / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока в Tinder тестирует функцию поиска пары по музыкальному вкусу, для Украины создали официальный аккаунт на сервисе стриминга музыки Spotify. Об этом рассказали в МИД.

Теперь иностранные пользователи могут послушать музыкальную подборку Украины на украинском и зарубежных языках и немного больше понять культуру страны. Над созданием страницы работали Министерство иностранных дел, Украинский институт и команда онлайн-медиа "СЛУХ".

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Главная миссия украинского Spotify – поддержать настроение слушателя. Гостям предлагают композиции, соответствующие разным эмоциональным состояниям. В первую подборку вошло 6 таких песен.

Помимо музыки, страница Украины также продвигает популяризацию туристических достопримечательностей и освещают культурные традиции, например, национальную кухню. Поэтому в одной из подборок сравнивают ощущение счастье с чувством, когда борщ получился достаточно красным. Отдельный плейлист посвящен Рождеству и "Щедрику" (Carol of the Bells).

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В оформлении страницы использованы фотографии украинских фотографов — партнеров фотобанка на официальном сайте Украины и UkraineNOW.

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