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Мобільні програми, які будуть корисні в екстрених ситуаціях

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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24 лютого, 21:29
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Мобільні додатки, які будуть корисні в екстрених ситуаціях
Мобільні додатки, які будуть корисні в екстрених ситуаціях / Фото: Колаж: Сьогодні

Зібрали 5 мобільних додатків, які можуть бути корисними в екстрених та надзвичайних ситуаціях.

Перша допомога — МФЧХ і НС

Додаток, який містить важливі поради для багатьох екстрених медичних ситуацій. Інформація представлена у вигляді покрокових посібників та відеороликів, які зрозумілі та прості у використанні. Крім того, програма працює без підключення до Інтернету. Програма складається з дуже простих і рятують життя техніки, які може виконати кожен.

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iOS: First Aid
Android: First Aid

Ukraine Offline Map

Ukraine Offline Map – це деталізована карта України, яка працює без підключення до Інтернету. У ній є окремі офлайн-карти міст України та збірна всеукраїнська мапа. Додаток також містить всі назви вулиць та нумерації будинків.

iOS: Ukraine Offline Map

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Life360

Life360 – це універсальна система відстеження, яка дозволяє користувачам дізнатися, де знаходяться їхні близькі у будь-який момент часу. Завдяки GPS програма дозволяє бачити розташування створеного вами кола людей на карті. За допомогою програми можна спілкуватися в чаті, отримувати сповіщення та відстежувати розташування користувачів.

iOS: Life360
Android: Life360

Перша мобільна допомога

У додатку міститься вихідна інформація про послідовність дій та заходів під час надання першої медичної допомоги постраждалим на місці події. Ви зможете вибрати із переліку проблему та прочитати, що слід робити. Також у додатку є картка найближчих лікарень.

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iOS: Перша мобільна допомога
Android: Перша мобільна допомога

Bridgefy

Bridgefy — це програма обміну повідомленнями, яка працює без доступу до Інтернету. Повідомлення надсилаються за допомогою Bluetooth на інші пристрої в радіусі 100 метро, на яких запущено таку саму програму. Зверніть увагу, що людина повинна знаходитись у вашому списку контактів. Також ви можете використовувати цю програму для передачі зображень без активного підключення до Інтернету.

iOS: Bridgefy
Android: Bridgefy

За матеріалами Vogue.ua.

Бережіть себе! Все буде Україна!

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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