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Що робити, якщо поряд з вами немає бомбосховища

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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24 лютого, 11:33
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Підготували для вас добірку практичних порад за нинішньої ситуації. Пам'ятайте, головне – спокій!
Що може стати укриттям у разі обстрілу
Що може стати укриттям у разі обстрілу / Фото: Колаж: Сьогодні

У цій непростій ситуації головне – не піддаватися на провокації! Що робити, якщо виникла загроза обстрілу?

Чутно сирену

  • Якщо ви почули звуки сирен, це можуть бути переривчасті гудки підприємств або гучномовців, які тривають кілька хвилин – це означає попереджувальний сигнал "Увага всім".
  • Увімкніть телевізор або радіо. Слухайте, читайте та дивіться лише офіційні канали. Виконуйте інструкції.
  • Якщо ви у незнайомому місці – не панікуйте! Перевірте телефон, там може бути термінова інформація від МНС або поліції.
  • Сирена може бути лише оповіщенням.

Що робити і куди бігти, якщо поряд немає бомбосховища

Якщо насправді є загроза – знайдіть найближчий підземний перехід, підвал або навіть перший поверх будинку.

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Що може бути укриттям

  • Будь-яка будівля (на першому поверсі), підвал (навіть у багатоповерхових будинках), льох, підземний перехід, станції метро.
  • Якщо немає часу бігти до укриття або його немає поруч – зайдіть у ванну і тримайтеся подалі від вікон.
  • Головне – захистити себе і тих, хто потребує допомоги.

Що робити у цих укриттях

Лягайте на підлогу та прикрийте голову руками. Якщо є сумка – накрийтеся нею. Якщо поряд є бордюр – краще лягти біля нього.

Будівля може завалитися, але, в підвалі є порожнечі, які вбережуть життя людей у перші години після руйнування. Саме туди насамперед добиратимуться рятувальники.

Все буде Україна!

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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