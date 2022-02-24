Що робити, якщо поряд з вами немає бомбосховища

У цій непростій ситуації головне – не піддаватися на провокації! Що робити, якщо виникла загроза обстрілу?
Чутно сирену
- Якщо ви почули звуки сирен, це можуть бути переривчасті гудки підприємств або гучномовців, які тривають кілька хвилин – це означає попереджувальний сигнал "Увага всім".
- Увімкніть телевізор або радіо. Слухайте, читайте та дивіться лише офіційні канали. Виконуйте інструкції.
- Якщо ви у незнайомому місці – не панікуйте! Перевірте телефон, там може бути термінова інформація від МНС або поліції.
- Сирена може бути лише оповіщенням.
Що робити і куди бігти, якщо поряд немає бомбосховища
Якщо насправді є загроза – знайдіть найближчий підземний перехід, підвал або навіть перший поверх будинку.
Що може бути укриттям
- Будь-яка будівля (на першому поверсі), підвал (навіть у багатоповерхових будинках), льох, підземний перехід, станції метро.
- Якщо немає часу бігти до укриття або його немає поруч – зайдіть у ванну і тримайтеся подалі від вікон.
- Головне – захистити себе і тих, хто потребує допомоги.
Що робити у цих укриттях
Лягайте на підлогу та прикрийте голову руками. Якщо є сумка – накрийтеся нею. Якщо поряд є бордюр – краще лягти біля нього.
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Будівля може завалитися, але, в підвалі є порожнечі, які вбережуть життя людей у перші години після руйнування. Саме туди насамперед добиратимуться рятувальники.
Все буде Україна!
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