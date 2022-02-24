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Мобильные приложения, которые будут полезны в экстренных ситуациях / Фото: Коллаж: Сегодня

Собрали 5 мобильных приложений, которые могут быть полезными в экстренных и чрезвычайных ситуациях.

Первая помощь — МФЧХ и ЧП

Приложение, которое содержит важные советы для очень многих экстренных медицинских ситуаций. Информация представлена в виде пошаговых руководств и видеороликов, которые понятны и просты в использовании. Кроме того, приложение работает без подключения к Интернету. Приложение состоит из очень простых и спасающих жизнь техник, которые может выполнить каждый.

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iOS: First Aid

Android: First Aid

Ukraine Offline Map

Ukraine Offline Map — это детализированная карта Украины, которая работает без подключения к Интернету. В ней есть отдельные офлайн-карты городов Украины и сборная всеукраинская карта. В приложении также указаны все названия улиц и нумерации домов.

iOS: Ukraine Offline Map

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Life360

Life360 — это универсальная система отслеживания, которая позволяет пользователям узнать, где находятся их близкие в любой момент времени. Благодаря GPS приложение позволяет видеть расположение созданного вами круга людей на карте. С помощью приложения можно общаться в чате, получать уведомления и отслеживать местонахождение пользователей.

iOS: Life360

Android: Life360

Первая мобильная помощь

В приложение содержится исходная информация о последовательности действий и мер при оказании первой медицинской помощи пострадавшим на месте происшествия. Вы сможете выбрать из перечня проблему и прочесть, что следует делать. Также в приложении есть карта ближайших больниц.

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iOS: Перша мобільна допомога

Android: Перша мобільна допомога

Bridgefy

Bridgefy — это приложение для обмена сообщениями, которое работает без доступа к Интернету. Сообщения передаются с помощью Bluetooth на другие устройства в радиусе 100 метро, на которых запущено такое же приложение. Обратите внимание, что человек должен находиться в вашем списке контактов. Также вы можете использовать это приложение для передачи изображений без активного подключения к интернету.

iOS: Bridgefy

Android: Bridgefy

По материалам Vogue.ua.

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