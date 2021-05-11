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Що полюбляв випити Сальвадор Далі у пошуках музи та натхнення

Сьогодні, 19:17

Легендарний художник обожнював іспанську каву, яка допомагала йому реалізовувати задумане на полотні

Фото: Depositphotos

11 травня легендарний художник Сальвадор Далі міг би відсвяткувати свій день народження, але 1989 року його не стало. Поки всі згадують популярні картини сюрреаліста, ми розкажемо, який алкоголь любив пити креатор. Словом, однією випивкою не обійшлося – тема наркотиків також йому була близькою.

Мистецтво крізь алкоголь

Сальвадор Далі обожнював іспанську каву – пив її все життя. Інший алкоголь не признавав! Виключно це ігристе допомагало йому реалізувати задумане на холсті, вдосконалити талант і відкривати нові грані творчості. Каву виробляють в Іспанії! Легендарний художник родом із однойменної країни, тож не дивно, чому він обрав "рідне" ігристе вино.

Ігристе вино
Ігристе вино
Фото: Pexels

Його витвори мистецтва аргументовують "дієвість" кави. Згадайте лише картину "Постійність пам'яті", яка стала однією з найпопулярніших полотен Далі. Щоправда, її зрозуміють не всі, любителям іншого ігристого буде складніше "вловити" творчий посил митця...

Картина "Постійність пам'яті"
Картина "Постійність пам'яті"
Фото: artsy.net

Після випитого келиха кави до Далі приходила муза та натхнення, які породжували мистецькі ідеї. Цікаво, скільки картин було написано під впливом алкогольної звички художника, якого досі вважають взірцем сюрреалізму?!

Наркотики як паливо для мистецтва

Але не ігристою кавою єдиною, наркотикам також було місце у житті Сальвадора Далі. "Я не вживаю наркотики. Я сам – наркотик.", – говорив він. Митець насолоджувався собою як особистістю: де дивакуватість та нестандартні творчі підходи – вершина довершеності.

"Щоранку я прокидаюся і відчуваю найвищу насолоду – бути Сальвадором Далі", – говорив він.

Безспірно, його творчість впливала на деяких шанувальників як наркотичні речовини: люди годинами могли дивитися на картини – шукати істину і впадати в нірвану.

Сальвадор Далі
Сальвадор Далі
Фото: Depositphotos

Життя творця все ж не обійшлося без наркотиків, які були у списку з кавою, яка надихала. Говорять, що він любив розслабитися покуривши опіум, який викликає залежність. Але це не доказано і цитати Сальвадора Далі заперечують сказане. Погодьтеся, що його сюрреалістичні картини наштовхують на думку, що під час створення ескізів одним вином не обходилося.

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Джерела: artsy.net , aspasios.com
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