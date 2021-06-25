Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

"Апероль Шприц" – 4 найкращих рецепти головного коктейлю літа

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
25 червня, 16:57
Копіювати лінк
Свіжий, приємно терпкий смак "Апероля" як ніщо інше доповнює шампанське. Йдеться насамперед про брют. Ще в таких коктейлях будуть доречними апельсин, грейпфрут або сік з цих цитрусових
"Апероль Шприц": рецепт
"Апероль Шприц": рецепт / Фото: freepik.com

"Апероль Шприц" отримав свою назву на честь бітера Aperol, який створили в Італії в 1919 році. Його фірмова трав'яна гіркота ідеально смакувала до популярних на початку ХХ століття коктейлів "Спрітц", в яких поєднувалося місцеве вино та безалкогольний тонік. Звісно, в таку спеку бажано пити різні домашні лимонади, але ввечері можна й "Апероль Шприц". 4 його простих рецепти знайдете нижче. А в нашому календарі лайфхаків для літа знайдете захопливі ідеї, як вдало провести ці три місяці.

"Апероль Шприц": рецепт із шампанським

/ Фото: Depositphotos

Складові

  • 100 мл бітера Aperol
  • 100 мл сухого шампанського
  • 20 мл газованої води
  • 40 г апельсина
  • 60 г льоду в кубиках

Спосіб приготування

  1. Наповніть келих для вина льодом.
  2. Налийте в келих шампанське і бітер.
  3. Додайте газовану воду і розмішайте коктейльною ложкою.
  4. Прикрасьте шматочком апельсина.

Читайте також:

"Апероль Шприц": класичний рецепт

"Апероль Шприц": рецепт
"Апероль Шприц": рецепт / Фото: freepik.com

Складові:

  • 40 мл бітера Aperol
  • 60 мл просеко (або іншого ігристого сухого вина)
  • 20 мл газованої води або тоніка
  • Лід і скибочка апельсина

Спосіб приготування

  1. Всі інгредієнти змішайте в охолодженому келиху і подавайте одразу ж.

"Апероль Шприц": простий рецепт

Коктейль "Апероль Шприц": фото рецепт
Коктейль "Апероль Шприц": фото рецепт / Фото: freepik.com

Складові

  • 60 мл білого сухого вина
  • 40 мл бітера Aperol
  • 20 мл газованої води
  • Лід
  • Шматочок апельсина – для прикраси

Спосіб приготування

  1. Усі негазовані інгредієнти збийте в шейкері.
  2. Перелийте в келих разом з льодом.
  3. Долийте газовану воду.
  4. Прикрасьте шматочком апельсина.

Кращий рецепт "Апероль Шприц"

Коктейль "Апероль Шприц": рецепт с фото
Коктейль "Апероль Шприц": рецепт с фото / Фото: freepik.com

Складові

  • 60 мл бітера Aperol
  • 30 мл апельсинового соку
  • 15 мл грейпфрутового соку
  • 90 мл ігристого вина
  • Шматочок апельсина – для прикраси

Спосіб приготування

  1. Все негазовані інгредієнти збийте в шейкері.
  2. Перелийте в келих разом з льодом.
  3. Долийте ігристе вино.
  4. Прикрасьте шматочком апельсина.

А супроводити "Апероль Шприц" можна смачними грінками з тартаром з лосося і полуниці. Рецепт дивіться у відео.

Тут дізнаєтеся, як приготувати улюблений коктейль "білявки в законі".

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Life Сьогоднi на Google News
Lifestyle
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Спецпроект
Календар лайфхаків
Червень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
20 - 26 червня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Вечеря за ₴200 000 в Києві
За що такі гроші?
Хронометраж
11
дній
02
годин
02
хвилин
46
секунд
6 - 18 червня

74-й Каннський кінофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Зробити в перебігу дня 4000 кроків
Тренуватися
Лайфхак дня
Як швидко і компактно зібрати валізу у відпустку
Хакнути
Гороскоп
Твій гороскоп на червень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти