"Апероль Шприц" – 4 найкращих рецепти головного коктейлю літа

"Апероль Шприц" отримав свою назву на честь бітера Aperol, який створили в Італії в 1919 році. Його фірмова трав'яна гіркота ідеально смакувала до популярних на початку ХХ століття коктейлів "Спрітц", в яких поєднувалося місцеве вино та безалкогольний тонік. Звісно, в таку спеку бажано пити різні домашні лимонади, але ввечері можна й "Апероль Шприц". 4 його простих рецепти знайдете нижче. А в нашому календарі лайфхаків для літа знайдете захопливі ідеї, як вдало провести ці три місяці.
"Апероль Шприц": рецепт із шампанським
Складові
- 100 мл бітера Aperol
- 100 мл сухого шампанського
- 20 мл газованої води
- 40 г апельсина
- 60 г льоду в кубиках
Спосіб приготування
- Наповніть келих для вина льодом.
- Налийте в келих шампанське і бітер.
- Додайте газовану воду і розмішайте коктейльною ложкою.
- Прикрасьте шматочком апельсина.
"Апероль Шприц": класичний рецепт
Складові:
- 40 мл бітера Aperol
- 60 мл просеко (або іншого ігристого сухого вина)
- 20 мл газованої води або тоніка
- Лід і скибочка апельсина
Спосіб приготування
- Всі інгредієнти змішайте в охолодженому келиху і подавайте одразу ж.
"Апероль Шприц": простий рецепт
Складові
- 60 мл білого сухого вина
- 40 мл бітера Aperol
- 20 мл газованої води
- Лід
- Шматочок апельсина – для прикраси
Спосіб приготування
- Усі негазовані інгредієнти збийте в шейкері.
- Перелийте в келих разом з льодом.
- Долийте газовану воду.
- Прикрасьте шматочком апельсина.
Кращий рецепт "Апероль Шприц"
Складові
- 60 мл бітера Aperol
- 30 мл апельсинового соку
- 15 мл грейпфрутового соку
- 90 мл ігристого вина
- Шматочок апельсина – для прикраси
Спосіб приготування
- Все негазовані інгредієнти збийте в шейкері.
- Перелийте в келих разом з льодом.
- Долийте ігристе вино.
- Прикрасьте шматочком апельсина.
А супроводити "Апероль Шприц" можна смачними грінками з тартаром з лосося і полуниці. Рецепт дивіться у відео.
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