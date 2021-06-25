"Апероль Шприц" – 4 найкращих рецепти головного коктейлю літа

Свіжий, приємно терпкий смак "Апероля" як ніщо інше доповнює шампанське. Йдеться насамперед про брют. Ще в таких коктейлях будуть доречними апельсин, грейпфрут або сік з цих цитрусових

"Апероль Шприц": рецепт / Фото: freepik.com

"Апероль Шприц" отримав свою назву на честь бітера Aperol, який створили в Італії в 1919 році. Його фірмова трав'яна гіркота ідеально смакувала до популярних на початку ХХ століття коктейлів "Спрітц", в яких поєднувалося місцеве вино та безалкогольний тонік. Звісно, в таку спеку бажано пити різні домашні лимонади, але ввечері можна й "Апероль Шприц". 4 його простих рецепти знайдете нижче. А в нашому календарі лайфхаків для літа знайдете захопливі ідеї, як вдало провести ці три місяці.

"Апероль Шприц": рецепт із шампанським

/ Фото: Depositphotos

Складові

100 мл бітера Aperol

100 мл сухого шампанського

20 мл газованої води

40 г апельсина

60 г льоду в кубиках

Спосіб приготування

Наповніть келих для вина льодом. Налийте в келих шампанське і бітер. Додайте газовану воду і розмішайте коктейльною ложкою. Прикрасьте шматочком апельсина.

"Апероль Шприц": класичний рецепт

"Апероль Шприц": рецепт / Фото: freepik.com

Складові:

40 мл бітера Aperol

60 мл просеко (або іншого ігристого сухого вина)

20 мл газованої води або тоніка

Лід і скибочка апельсина

Спосіб приготування

Всі інгредієнти змішайте в охолодженому келиху і подавайте одразу ж.

"Апероль Шприц": простий рецепт

Коктейль "Апероль Шприц": фото рецепт / Фото: freepik.com

Складові

60 мл білого сухого вина

40 мл бітера Aperol

20 мл газованої води

Лід

Шматочок апельсина – для прикраси

Спосіб приготування

Усі негазовані інгредієнти збийте в шейкері. Перелийте в келих разом з льодом. Долийте газовану воду. Прикрасьте шматочком апельсина.

Кращий рецепт "Апероль Шприц"

Коктейль "Апероль Шприц": рецепт с фото / Фото: freepik.com

Складові

60 мл бітера Aperol

30 мл апельсинового соку

15 мл грейпфрутового соку

90 мл ігристого вина

Шматочок апельсина – для прикраси

Спосіб приготування

Все негазовані інгредієнти збийте в шейкері. Перелийте в келих разом з льодом. Долийте ігристе вино. Прикрасьте шматочком апельсина.

А супроводити "Апероль Шприц" можна смачними грінками з тартаром з лосося і полуниці. Рецепт дивіться у відео.

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