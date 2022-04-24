Чому корисно лаятися і сперечатися в соцмережах – думка військового психолога

Виявляється, брати участь у гарячій суперечці в соцмережах – це навіть корисно. Військовий психолог Андрій Козинчук у програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна" розповів, чому людям важливо висловитись в інтернеті

Не варто засуджувати людей, які лаються у соцмережах / Фото: Pinterest

Сьогодні досить тем, які викликають протилежні думки – чи то прийнятність постингу фото з кав'ярень, чи мовне питання, військовий призов – це лише окремі приклади. Найчастіше користувачі соцмереж намагаються не вступати в суперечку, щоб залишатися спокійними і не вестися на провокації. Але іноді важко стриматися і не відповісти на чийсь коментар або допис.

Виявляється, це не так уже й погано. Військовий психолог Андрій Козинчук пояснив, як ставитись до конфліктів у соцмережах. Особливо якщо ви – вихована людина, але терпець урвався.

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Сварки у соцмережах вказують на те, що людям полегшало. Отже, вони мають час і енергію посваритися. Україна відроджується, – зазначив психолог.

Українці можуть розпочати бурхливі обговорення з доброї новини: заарештували відомого політика, але…

Чому в нього немає синців чи не поламана рука?! – навів приклад військовий психолог. Тобто "недопрацювали".

Ми всі пов'язані одне з одним. Наше українське ком'юніті завжди keep in touch. Це означає, що ми можемо швидко піднятися у дуже тяжкі часи.

Психолог пояснив, що сприймає гарячі суперечки у соцмережі як один зі способів комунікації. Це може когось здивувати, але словесні крики в інтернеті – теж спілкування.

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