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Загубилася дитина. Що робити – В Україні створили Telegram-канал з оперативною інформацією

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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7 березня, 12:53
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Як знайти близького, який загубився під час війни? Розповідаємо про волонтерську ініціативу і сподіваємось, що скоро всі зниклі знайдуться
Як знайти дитину, яка загубилася під час війни
Як знайти дитину, яка загубилася під час війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Найстрашніше, що може переживати мати – це почуття, коли вона не знає, де її дитина та що з нею. На жаль, під час війни такі ситуації – неминучість. Росіяни порушують усі міжнародні права людини і закони Божі, вбивають мирних жителів та не дають можливості врятувати дітей. У кругообігу цього жаху багато діток губляться. Щоб хоч якось допомогти батькам знайти своїх малюків, волонтери створили Telegram-канал "Пошук зниклих".

На цьому ресурсі оперативно можна знайти інформацію про дітей, яких знайшли, а також про дітей, які загубилися.

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Якщо ваша дитина пропала, вам необхідно вказати:

  • Ім'я та прізвище;
  • Дату та рік народження;
  • Обставини, у яких дитина пропала;
  • Коли востаннє ви спілкувалися;
  • Контактний номер телефону.

Звичайно, за допомогою цієї бази можна знайти і дорослого, з яким зник зв'язок.

Перед тим як допомагати комусь постити інформацію, ретельно її перевірте. Адже це можуть бути фейки, щоби створити паніку серед людей.

Читайте також: До сліз: 15 фото дітей, які втомилися від війни та хочуть миру

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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