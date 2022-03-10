Діти сумують за звичайним ритмом життя. Допоможіть їм на мить абстрагуватися від воєнного стану

Як розважити дитину в укритті чи вдома - 6 ідей для дозвілля

Після вторгнення Росії до України 24 лютого, діти припинили відвідувати школи, дитсадки та комунікувати з друзями. Батьки, намагайтеся розважати малечу попри воєнний стан, адже вони переживають ситуацію по-дорослому. Ми розповімо про 6 безоплатних джерел для дозвілля дитини: онлайн-уроки, аудіоказки, книги, пізнавальні онлайн-зустрічі та інше.

Читання книг у додатку Yakaboo

Завантажте додаток Yakaboo та безплатно читайте дитячі книги малечі, або вмикайте їх в аудіоформаті для прослуховування. До речі, улюблені книги краще завантажити наперед, щоб мати до них доступ за відсутності інтернету.

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Мультфільми на сервісі Megogo

На міжнародному медіасервісі Megogo знайдете десятки культових мультфільмів. У воєнний період вони доступні всім без оплати тарифу.

Пізнавальні онлайн-зустрічі

ГО "Смарт освіта" та "Нова українська школа" влаштовують корисні онлайн-зустрічі для дітей та підлітків безоплатно, де обговорюють актуальні теми. Серед них – "ООН. Чому нації обʼєднуються?", "Мода у вирі століть" тощо. Ініціатива допоможе дітям розвиватися та відволіктися від теми війни, яка негативно впливає на їх психологічний стан.

За графіком онлайн-зустрічей слідкуйте на офіційному сайті НУШ.

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/ Фото: Pexels

Дитячі онлайн-книги видавництва "Ранок"

У воєнний стан видавництво "Ранок" потурбувалося про дітей, які люблять читати та розмістило у вільному доступі книги з ілюстраціями. Знайдете за посиланням книги для дітей від 3 до 9 років. Завантажте їх на телефон та читайте дітям в бомбосховищі чи вдома.

Аудіоказки телеграм-каналу "Павлуша і Ява"

Якщо ваша дитина любить засинати під казку, то підпишіться на телеграм-канал "Павлуша і Ява", де публікують розповіді в аудіоформаті. Це зручно: ви можете завантажити казку наперед та вмикати її в укритті, де немає інтернету.

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Онлайн-уроки з "Академією А+"

"Академія А+" проводить онлайн-уроки для всіх дітей з України. Разом з вчителями, маленькі українці можуть навчатися та не втрачати конект з однолітками під час війни. Достатньо мати гаджет, інтернет та завантажити Zoom, щоб приєднатися до онлайн-уроків, які проводять безоплатно. Графік занять дивіться в телеграм-каналі.

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