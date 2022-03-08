Навчання онлайн: безкоштовні програми для дошкільнят – посилання

У цей нелегкий час для нашої України пам'ятайте про дітей. Розповідаємо про платформу, де можна знайти різні корисні заняття та ігри для малюків

Онлайн-уроки для дошкільнят / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні триває війна. Ми намагаємося вижити у цій страшній реальності та відвозимо дітей подалі від бойових дій. Щоб підтримати малюків та зайняти їх справою, команда Mr.Leader запустила Всеукраїнський перший дитячий садок онлайн.

Активісти безкоштовно дають доступ усім охочим. Ви зможете хоч якось розважити дітей, а також вони матимуть корисні знання.

Реклама

Саме сьогодні це дуже важливо, тому що привести свої емоції у більш-менш наближене до нормального стану можна, якщо відволіктися на буденні та цікаві речі.

Щоб підключитися до платформи, переходьте до Telegram-каналу або реєструйтесь на сайті за посиланням.

Реклама

Пам'ятайте, нам залишилося ще трошки, щоб пережити всі негаразди та страждання.

Все буде Україна!

Читайте також: Як уберегти психологічне здоров'я дитини під час війни – 8 ефективних порад