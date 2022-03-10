Ініціативу запровадили для підтримки морального стану українців у воєнний період

У метро Києва зроблять “домашній кінотеатр”: коли, де та що покажуть / Фото: КГГА

Після вторгнення Росії в Україну для сотні киян другим домом стало метро, яке слугує для них безпечним укриттям. Департамент культури КМДА спільно з державним кіноархівом "Довженко-Центр" потурбувалися про моральний дух українців в метрополітені та анонсували серію кінопоказів. Про це повідомили на офіційному сайті КМДА.

Українці для яких метро з 24 лютого стало другим домом, зможуть хоча б на годину відволіктися від новин про війну, переглядаючи кіно. Організатори будуть вмикати стрічки різного жанру та епох, щоб догодити всім.

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Від фільмів ВУФКУ до сучасних, які зовсім нещодавно можна було побачити в українському прокаті як-от: "Найкращі вихідні" чи "Зірки за обміном", – пишуть на сайті КМДА.

Найменших глядачів будуть дивувати анімаційними кіно, а молодь та дорослих - комедіями і фестивальним кіно. Програма може доповнюватися.

До ініціативи долучилися кінокомпанії Film.ua та "Артхаус Трафік". Організатори готові до співпраці та закликають інших українських кінокомпаній взяти участь.

Станом на сьогодні покази заплановані на 14 станціях київського метро, а повноцінно працюють – "Сирець", "Дорогожичі", "Лук'янівська", "Площа Льва Толстого" та "Дружби Народів", – пишуть на сайті КМДА.

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