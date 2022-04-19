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Як знайти у Польщі роботу – поради для українців без знання мови

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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19 квітня, 19:20
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Про допомогу в службі зайнятості, сайти для пошуку та корисні контакти – в матеріалі
Як знайти в Польщі роботу - поради для українців без знання мови
Як знайти в Польщі роботу - поради для українців без знання мови / Фото: pexels.com

"Як знайти роботу в Польщі" – популярний запит в Google українців, які вимушено переїхали через агресію РФ. "Сьогодні" розкажуть, як без проблем знайти роботу в Польщі та витратити мінімум часу. Спойлер: не потрібно знати багато сайтів для пошуку роботи, достатньо завантажити один застосунок, де є приблизно 70 тис. вакансій.

Зверніться по допомогу до служби зайнятості

Якщо ви вперше в Польщі та не знаєте, з чого розпочати пошук – зверніться до служби зайнятості. Вас безоплатно зареєструють як безробітного та проконсультують, враховуючи досвід та побажання щодо нової роботи.

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В службі зайнятості ви дізнаєтеся про:

  • Правильний вибір професії.
  • Зміну кваліфікації.
  • Початок роботи.
  • Перевірку компетенції, інтересів та професійних вмінь.
  • Планування розвитку кар’єри.

Бажано брати на зустріч документи, які засвідчують досвід попередньої роботи.

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Ви можете скористатися допомогою співробітника служби зайнятості, який допоможе вам знайти в Центральній базі вакансію та надасть інформацію про відповідні пропозиції роботи (контактні дані роботодавця та іншу важливу інформацію), – зауважують на офіційному порталі Польщі Gov.pl.

Шукайте на онлайн-сайтах самостійно

Завантажте польський додаток ePraca з базою вакансій для пошуку роботи, якщо не плануєте відвідувати службу зайнятості та будете шукати вакансію самостійно. В онлайн-базі даних доступно близько 70 тис. вакансії щодня.

Популярні сайти для пошуку роботи в Польщі: Golden Line, Aplikuj, Info Praca, Pracuj, Workpol, Jobs , Gratka, Praca.net, Praca.pl, Praca Money та Ukrainskidom.pl.

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Рекомендовані контакти Державної інспекції праці (Państwowa Inspekcja Pracy), яка надає безкоштовні юридичні консультації в різних регіонах Польщі:

  • Мазовецьке, Лодзінське, Великопольське, Свєнтокшиське, Люблінське та Любуське – 22 111 35 88.
  • Вармінсько-Мазурське, Підляське, Куявсько-Поморське, Поморське та Західно-Поморське – 89 333 17 41.
  • Підкарпатське, Малопольське, Сілезьке, Опольське та Нижньосілезьке – 22 111 35 29.

Дізнайтеся також, як не "загубитися" після переїзду до Словаччини та отримати тимчасовий захист.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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