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Чому тисячі людей емігрують до Ірландії – розповіла українка, яка переїхала з пекельного Ірпеня

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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13 квітня, 13:05
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Безкоштовне заселення в готелі та високі фінансові виплати – одні з "плюшок" для емігрантів
Еміграція до Ірландії
Еміграція до Ірландії / Фото: Колаж: Сьогодні

25 лютого Катерина Шаповалова-Сахно з двома дітьми покинула рідний Ірпінь та поїхала на західну Україну. Вона не здогадувалася, що попереду на неї чекає незвідана "подорож". Рекомендації знайомого з Великої Британії звернути увагу на програму для емігрантів в Ірландії, ігнорувала. "Ніколи не буду біженкою з України, наша сім’я залишиться на Батьківщині", – казала вона. Але активна фаза війни та материнський інстинкт, змотивували емігрувати. Розповідаємо, чому жінка обрала Ірландію для переїзду та як адаптувалася.

Для переселенців в Ірландії – комфортні умови

Ірландія скасувала візи для українців та надала емігрантам зі статусом тимчасового захисту комфортні умови для життя. Катерина не сумнівалася в переїзді з синами до столиці – Дубліну.

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Ірландія скасувала візові обмеження для українців, програма тимчасового захисту біженців з України передбачала забезпечення житлом, доступ до ринку праці, освіту та медицину, а також матеріальну допомогу (приблизно 200 євро на тиждень для дорослого). Жодна інша англомовна країна ЄС не пропонувала подібних умов, – зауважила Катерина.

В аеропорті Дубліну емігрантам допомагають найнеобхіднішим

Українці не пропадуть, приїхавши до Дубліна. В аеропорту їх зустрінуть працівники соціальних служб та допоможуть отримати статус тимчасового захисту і поселитися безкоштовно в готель. А ще розкажуть, як отримати PPS number (ідентифікаційний номер) за спрощеною процедурою. Він необхідний для користування державними послугами та отримання соціальних виплат.

В аеропорту Дубліна після паспортного контролю нас зустріли працівники соціальних служб та спрямували в окреме приміщення для оформлення документів. Для отримання державних послуг важливим є персональний номер у Службі державного забезпечення – PPS number. Ми отримали номер упродовж двох годин. Ірландці кажуть, що це тривалий процес – до трьох тижнів. Рівень підтримки та спрощення всіх процедур для українських біженців можна собі уявити, – зауважила Катерина.

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Важливі організаційні питання життя вирішуються швидко

Українка Катерина з дітьми зупинилася в місті Маллоу, графство Корк. Заселилася не в дублінські готелі, де живе сотні біженців з України, а в друзів. Протестувала місцеву медицину та без проблем оформила дітей до школи. Залишилася задоволеною першим етапом переїзду, бо її хлопці в безпеці, а ірландське оточення – підтримає в складний момент.

Оформлення медичних карток зайняло дві доби, а екстрений похід до стоматолога з дитиною в державну клініку кілька годин. Влаштувати дітей до школи вдалося доволі просто. Варто зазначити, що подібний швидкий сервіс для Ірландії не звичний, це прояв турботи і солідарності до українців в теперішніх умовах, – зауважила Катерина.

/ Фото: vogue.ua

Детальніше про еміграцію до Ірландії читайте на Vogue.ua.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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